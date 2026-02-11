Hallan cinco cuerpos en camioneta abandonada cerca de autopista de Navolato, Sinaloa

Fueron localizados cinco cuerpos sin vida dentro de una camioneta abandonada en Sinaloa.

Cinco cuerpos sin vida fueron localizados en la batea de una camioneta abandonada a un costado del libramiento “La Costerita”, en el estado de Sinaloa.

De acuerdo con el medio Noroeste, la camioneta de la marca Mitsubishi fue ubicada en inmediaciones de la sindicatura de San Pedro, municipio de Navolato.

Aunque las autoridades aún no han confirmado una cifra, de manera extraoficial se informó el hallazgo de al menos cinco cadáveres cubiertos con lo que parecen cobijas y una lona de polietileno de color verde.

Fotografías muestran daños en la parte trasera de la camioneta, particularmente en el costado izquierdo, donde uno de los faros, fuera de su sitio, pendía de un par de cables. El perímetro fue asegurado por elementos de la Guardia Nacional y de la Fiscalía General del Estado de Sinaloa, que posteriormente remolcó la unidad con una grúa.

Fueron localizados cinco cuerpos sin vida dentro de una camioneta abandonada en Sinaloa. ı Foto: Cuartoscuro

