Captan a regidora de Ocotlán, Jalisco, cargando un mono araña; Profepa presenta denuncia

La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) presentó una denuncia penal ante la Fiscalía General de la República (FGR) contra quien resulte responsable por la posesión ilegal de un ejemplar de mono araña (Ateles geoffroyi) en el municipio de Ocotlán, Jalisco, luego de que una regidora fuera captada cargando al animal durante un evento oficial.

El caso se originó tras la difusión de un video grabado en la Casa de la Cultura municipal, donde la regidora Silvia Iliana Villarruel Gutiérrez, integrante del Ayuntamiento por Movimiento Ciudadano, aparece sosteniendo a la cría del primate frente a asistentes.

Exhiben tráfico de un mono araña en evento oficial de un municipio de Jalisco



La regidora Silvia Iliana Villarruel Gutiérrez, de Movimiento Ciudadano, se presentó en la Casa de la Cultura del municipio de Ocotlán, Jalisco, con una cría de mono araña, especie en peligro de… pic.twitter.com/WcqzYiTpma — Lucía Hernández | Amo La Ciencia (@YoAmoaLaCiencia) February 12, 2026

De acuerdo con la Profepa, la denuncia se sustenta en el Artículo 420, fracción IV, del Código Penal Federal, que sanciona la captura, posesión, transporte o comercio ilegal de especies de flora o fauna silvestres protegidas por la legislación mexicana o por tratados internacionales como la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (CITES).

La dependencia informó que, tras recibir información del caso el 9 de febrero, el 10 de febrero personal de inspección acudió a la presidencia municipal de Ocotlán para recabar datos sobre el origen y situación legal del ejemplar.

📍#Ocotlán, #Jalisco | En atención al caso del ejemplar de mono araña difundido en días recientes, la Profepa informa que luego de llevar a cabo una diligencia en el lugar, presentó una denuncia penal por la posesión ilegal de este animal que está protegido por las leyes… pic.twitter.com/bWOKsinuiq — PROFEPA (@PROFEPA_Mx) February 12, 2026

La legisladora manifestó que el mono pertenecía a un tercero y que desconocía su identidad, ya que únicamente se lo habían prestado. Inspectores federales le notificaron las disposiciones aplicables en materia de vida silvestre y le solicitaron aportar información que permita ubicar a quien mantiene la posesión del ejemplar.

La Profepa recordó que el mono araña (Ateles geoffroyi) está catalogado en peligro de extinción conforme a la Norma Oficial Mexicana NOM-059-SEMARNAT-2010.

Además, la Ley General de Vida Silvestre establece en su artículo 60 Bis que ningún primate puede ser sujeto de aprovechamiento extractivo, ni para subsistencia ni con fines comerciales.

La institución indicó que continuará con las diligencias para esclarecer los hechos y garantizar la protección del animal.

Asimismo, reiteró que la extracción, posesión o comercialización ilegal de fauna silvestre constituye un delito federal y representa una amenaza directa para la conservación de las especies.

