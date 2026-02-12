Hallan restos de 4 en 4 nuevas fosas en Concordia; mineros se declaran en luto

ASPECTO de una acción de búsqueda del colectivo Por las Voces sin Justicia, en una localidad de Mazatlán, el lunes pasado.

Durante las últimas horas fueron hallados más restos humanos en el municipio de Concordia, Sinaloa, en cuatro nuevas fosas clandestinas descubiertas en un predio cercano a donde fueron encontrados los cuerpos de cinco trabajadores de la compañía minera Vezsla Silver Corp.

En la comunidad de El Verde, cerca de la presa Tecolote, fueron localizados los restos que, se presume, corresponden a cuatro personas, por lo cual personal de la Fiscalía General del Estado los trasladó al Servicio Médico Forense (Semefo).

El Dato: El 23 de enero se reportó la desaparición de 10 trabajadores de la mina Vizla Silver. El hecho derivó en un operativo con mil 190 elementos de fuerzas federales.

En entrevista el martes pasado, la fiscal general de Sinaloa, Claudia Zulema Sánchez Kondo, refirió que, de las cuatro nuevas fosas localizadas, dos fueron intervenidas por las autoridades, con la recuperación de dos osamentas.

Sin embargo, la mañana de este miércoles, reportes locales dieron cuenta de que en el lugar fueron localizados los restos de cuatro personas, con lo cual suman un total de 14 cuerpos encontrados en dicha zona en menos de una semana.

En la primera zona intervenida el jueves 5 de febrero se recuperaron 10 cuerpos sepultados clandestinamente. De ese total, cinco fueron identificados mediante genética forense y se determinó que corresponden a cinco trabajadores de Vezsla reportados desaparecidos desde el 23 de enero.

9 cuerpos están en proceso de identificación en Concordia

Sobre las nuevas fosas encontradas, la fiscal reveló que los trabajos iniciaron el lunes pasado tras recibir un reporte sobre la posible existencia de una fosa en un punto específico en la comunidad El Verde.

Tras dar con la fosa, las autoridades estatales mantienen el resguardo de la zona para procesar otros dos puntos de inhumación clandestina detectados, donde se presume podría haber incluso más restos humanos.

“Empezamos a trabajar esa área, el día de ayer (lunes) se trabajaron dos fosas. En cada fosa se retiró una osamenta. La información que me dan es que hay aproximadamente cuatro fosas. Hasta el día de ayer (lunes) fueron dos, y ahí hay aproximadamente cuatro fosas, entonces ahorita se siguen trabajando las otras dos”, dijo la fiscal el martes.

La funcionaria local aclaró, sin embargo, que este nuevo hallazgo no tiene relación con la fosa clandestina en la que fueron localizados los restos de los mineros de la empresa Vizsla Silver el pasado 5 de febrero.

El Tip: LAS 4 FOSAS localizadas por personal de la Fiscalía de Sinaloa en El Verde no están relacionadas con la que se encontró el pasado 5 de febrero por la FGR y personal militar.

Además, se desmarcó y estableció que el caso de los mineros es atendido de forma exclusiva por la Fiscalía General de la República (FGR), mientras que las nuevas fosas son tema de la Fiscalía de Sinaloa.

Agregó que los nuevos restos hallados en este segundo punto de El Verde han sido trasladados a las instalaciones del Servicio Médico Forense (Semefo) en Mazatlán, para iniciar los análisis periciales correspondientes.

ADVIERTEN DE MÁS VÍCTIMAS. El colectivo de personas buscadoras Por las Voces sin Justicia ha denunciado la falta de transparencia por parte de las autoridades, al no mencionar el número exacto de cuerpos o restos encontrados en la zona.

En un comunicado emitido el pasado 6 de febrero, el grupo de activistas buscadores pidió a la fiscal Sánchez Kondo información sobre el estado en el que son encontrados los restos humanos, así como las acciones forenses y de identificación que se están realizando.

“Para nuestras familias, cada hallazgo representa la posibilidad real de que ahí se encuentren nuestros seres queridos. La falta de información genera incertidumbre, dolor y revictimización”, señaló en un comunicado.

Antes de este nuevo hallazgo, el colectivo Madres Buscadoras de Sonora había sostenido que en el lugar se encuentran más de 20 víctimas.

“Lamentamos enormemente lo que ha pasado con los mineros desaparecidos en Concordia y que lamentablemente se localizaron sin vida en El Verde, municipio de Concordia, y nos unimos a la pena que embarga a la familia de cada uno de ellos”, externó.

“No eran 10, eran más de 20 y no solamente esas 20 personas estaban sepultadas en ese lugar o están todavía, hay muchísimos más”, aseguró.

Los trabajadores de la empresa canadiense Vizsla Silver laboraban en el proyecto de exploración y desarrollo minero de plata y oro llamado Pánuco, ubicado en Sinaloa.

El colectivo de buscadoras denunció que el predio ubicado en la comunidad de El Verde, municipio de Concordia, no es una fosa común aislada, sino un “cementerio clandestino”.

La lideresa del colectivo Madres Buscadoras de Sonora, Cecilia Flores, dijo que al menos 30 madres buscadoras originarias de Sonora se movilizarán hasta Concordia, en el vecino estado de Sinaloa, para buscar a sus desaparecidos.

“A las familias les han informado que se los han llevado para allá a reclutar, y pueden estar en algún lugar de Sinaloa con vida. No tenemos seguridad, pero tampoco podemos decir que no, si no los hemos encontrado. Tenemos oficios que mandamos a la Fiscalía General de la República, no nos pueden negar el acceso a la búsqueda, no pueden negarse a nuestra participación, ya que las víctimas tenemos derecho a la participación en esa búsqueda”, declaró.

Gremio minero, en luto y convoca a una marcha

› Por Alan Gallegos

LA ASOCIACIÓN de Ingenieros de Minas, Metalurgistas y Geólogos de México se declaró en luto y convocó a una marcha de carácter nacional, en memoria de los cinco mineros localizados sin vida en Sinaloa y por los otros cinco que continúan desaparecidos.

Hasta ayer, asociados de cinco entidades del país habían respondido al llamado: Chihuahua, Durango, Guanajuato, Sonora y Zacatecas.

La marcha se realizará el próximo sábado a las 11:00 horas, partiendo de puntos emblemáticos de dichas entidades.

Los convocantes pidieron a los asistentes portar camisas blancas y cascos, en memoria de los mineros que fueron localizados sin vida.

CONVOCATORIA para participar en la marcha el próximo sábado. ı Foto: Especial

En un pronunciamiento, la asociación aseguró que “el sector minero está de luto. Los mineros merecen volver a casa”, y pidió que el crimen no quede impune y que se refuercen las condiciones de seguridad en las regiones donde se desarrolla esta actividad.

“Todos los que nos hemos adentrado en las entrañas de la tierra sabemos el valor que se necesita para ello, nos cuidamos entre todos y estamos orgullosos de nuestra honorable labor. La inseguridad en nuestro país nos ha dañado desde hace tiempo y no podemos permitir que lo acontecido en Concordia vuelva a ocurrir”, señalaron.

También pidieron que, ante los “terribles hechos”, las instituciones de Gobierno deben brindar la protección para que los mineros puedan seguir con su profesión sin temor de perder la vida en cualquier momento.