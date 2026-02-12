¿Qué provocó el incendio en el Sam’s Club de Hermosillo, Sonora?

Un fuerte incendio registrado durante la madrugada encendió las alertas en una de las zonas comerciales más concurridas del norte del país. La emergencia provocó la movilización inmediata de cuerpos de rescate, evacuaciones preventivas y el cierre de importantes vialidades.

El siniestro ocurrió en una tienda de autoservicio de Sam’s Club, ubicada en el sector de Vado del Río, en Hermosillo.

Autoridades confirmaron que, pese a la magnitud del fuego, no se reportaron personas lesionadas, aunque las labores de control se extendieron por varias horas y afectaron la actividad comercial del área.

¿Cuál fue la causa del incendio en Sam’s Club?

Hasta el momento, las autoridades han informado que se desconocen las causas que originaron el incendio. El encargado de despacho de la Coordinación Estatal de Protección Civil de Sonora explicó que no existe un tiempo estimado para determinar el origen del siniestro, ya que será necesaria una investigación técnica especializada.

El inmueble fue asegurado y será turnado a la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora, dependencia que realizará los peritajes correspondientes para establecer responsabilidades y esclarecer cómo se inició el fuego.

De acuerdo con los reportes oficiales, las líneas de emergencia recibieron la alerta a las 03:36 horas, cuando las llamas ya se encontraban bastante desarrolladas. En respuesta, se desplegaron 11 unidades y alrededor de 40 elementos del cuerpo de bomberos, además de personal de la Dirección de Atención a Emergencias y otras corporaciones de auxilio.

Las maniobras obligaron al cierre temporal de vialidades clave como Río Sonora, Camino del Seri, Solidaridad, Avenida de la Cultura y Galeana, para facilitar el acceso de los vehículos de emergencia.

Más de una decena de negocios cercanos suspendieron actividades y evacuaron a su personal como medida preventiva, mientras Protección Civil exhortó a la ciudadanía a extremar precauciones y permitir el paso de los equipos de rescate.

Aunque el incendio fue controlado sin víctimas, las autoridades reiteraron que el proceso de investigación será determinante para conocer el origen del siniestro y prevenir futuros riesgos.

