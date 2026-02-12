Reavivan Layda y Monreal añeja disputa política

LA MANDATARIA, en su programa de TV Martes del Jaguar.

LA AÑEJA confrontación entre los morenistas Ricardo Monreal y Layda Sansores se reactivó ayer. Luego de que el coordinador de Morena en la Cámara de Diputados le pidió en días anteriores a la gobernadora no pelearse con los diputados de Campeche, la mandataria lo exhortó a “no meterse y primero cuidar su chiquero”.

Layda Sansores San Román también acusó a Ricardo Monreal Ávila de ser amigo y proteger al presidente nacional del PRI, Alejandro Moreno, luego de que no procediera su desafuero el año pasado.

“Con todo respeto, señor presidente de la Cámara de Diputados que me anda acusando que yo no debo entrometerme en el Poder Legislativo del estado y que respete la división de poderes y yo digo qué te tienes que meter conmigo, Monreal.

El Tip: LA GOBERNADORA de Campeche aseguró que es un “invento” de Movimiento Ciudadano el supuesto acoso judicial y persecución política contra diputados.

Yo le pido que no se meta donde no tiene que meterse, que mejor primero cuide su chiquero y lo ponga en orden…

Ya se convirtió (el diputado) en emblema de nepotismo”, dijo.

Ayer, el diputado Monreal evadió confrontar a la mandataria y sólo dijo que “no le calienta” que ella lo acusara de proteger a Alejandro Moreno y de “tener un chiquero” en el Legislativo.

“No me calienta, estoy tranquilo, tengo coordinando un grupo extraordinario, creo que han hecho un gran trabajo todos, incluyendo a los diputados de Campeche”, señaló.

Recalcó que, ante el proceso electoral en puerta, se debe actuar con mesura, puesto que Morena no vive un momento tan “espléndido”.

“Alguien tiene que demostrar serenidad y altura de miras; alguien tiene que mostrar prudencia, porque si no, no va a quedar quien cierre la puerta en nuestro movimiento; entonces, no me interesa una diferencia con nadie”, dijo.

Con una sonrisa, Monreal Ávila pidió “amor y paz” a sus “amigos de Campeche” y que el Santo Niño de Atocha proteja a los campechanos.

Las marcadas diferencias entre ambos morenistas data de algunos años.