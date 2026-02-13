Hallan sin vida a 2 de 5 levantados en Ahome

EL MIÉRCOLES fue localizada una camioneta sobre la carretera Culiacán-Navolato, en la que había cinco cuerpos sin vida.

Familiares identificaron a dos de las cinco víctimas que fueron abandonadas el miércoles en la batea de una camioneta sobre la carretera Culiacán-Navolato, y se trata de Luis Ramón Flores Cevallos, de 38 años, y su hijo Luis Armando Flores Vallejo, de 19 años, quienes fueron secuestrados el pasado 7 de febrero junto a otras tres personas cuando viajaban sobre la carretera Los Mochis-Ahome.

De acuerdo con medios locales, los familiares de Luis Armando Flores Vallejo y Luis Ramón Flores Cevallos acudieron ayer por la mañana a las instalaciones del Servicio Médico Forense, ubicado en el Complejo Estatal de Seguridad de la sindicatura de Aguaruto, para identificar de manera visual los cuerpos abandonados en la parte trasera de una camioneta sobre la carretera Culiacán-Navolato.

El Dato: LAS 5 VÍCTIMAS de un secuestro múltiple en Ahome son integrantes de una misma familia que viajaban desde Mazatlán e iban con destino a la Villa de Ahome.

De manera extraoficial se menciona que fue gracias a la vestimenta y algunos rasgos particulares, como la ausencia de dos piezas dentales y diversos tatuajes en el dorso, con lo cual pudieron reconocer a Luis Ramón.

Hasta el momento, todavía quedan tres personas por identificar también localizadas sin vida en dicha camioneta, por lo que la Fiscalía General del Estado continúa con las investigaciones para esclarecer los hechos y dar con los responsables de este crimen.

Junto a Luis Armando Flores Vallejo y Luis Ramón Flores Cevallos también viajaban Juan Antonio Soto Espain y su hermano, José Ángel Soto Espain, así como Heriberto López Díaz, en el momento de ser víctimas de un tercer secuestro múltiple ocurrido en dos semanas en Sinaloa.

Los informes locales indican que, en un inicio, junto a las cinco personas víctimas de desaparición, también fue secuestrada una mujer de nombre Yuri, quien fue liberada horas después, con signos de tortura.

Los hechos se suscitaron cuando las víctimas se trasladaban a bordo de un vehículo Dodge Attitude color blanco por la carretera Los Mochis-Ahome; sin embargo, en el trayecto y a la altura del ejido El Macapul, fueron interceptados por un grupo de civiles armados y llevados con rumbo desconocido.

Informes locales establecen que el objetivo del viaje era trasladar a una mujer identificada como Yuri “N” a su domicilio. Sin embargo, en el trayecto, a la altura del ejido El Macapul, fueron interceptados por un grupo de civiles armados.

Cuatro días después de estos hechos, alrededor de las 2 de la tarde del miércoles pasado fuee localizada una camioneta de color blanca, tipo pickup, marca Mitsubishi L200, modelo 2012, abandonada en el acotamiento del carril de norte a sur de la autopista sobre la carretera Culiacán-Navolato.

Elementos de la Guardia Nacional confirmaron que en la caja trasera de la camioneta estaban los cinco cuerpos sin vida, cubiertos con una especie de lona de color verde. Uno de los cuerpos estaba mutilado y otro decapitado.