José ‘Cuco’ Rovirosa reaparece aplicándose bótox tras salir de prisión | VIDEO

José Eduardo Rovirosa Ramírez, conocido como “Cuco”, reapareció en un video en redes sociales aplicándose un tratamiento estético para reducir las marcas del envejecimiento, casi un año después de haber obtenido su libertad condicional.

A través de medios digitales se difundió un video en donde aparece Rovirosa Ramírez sobre una silla, mientras una persona le aplica el tratamiento estético con una aguja. Al mismo tiempo, el expolítico dirige unas palabras a la cámara.

Entre ellas, Rovirosa Ramírez le dice a la persona que le aplica el tratamiento que en la frente habrá que “darle más duro”, lo que sugiere que lo que se ve en el video es solo uno de varias aplicaciones a las que se someterá el expolítico.

También, en medio de la aplicación del botox, “Cuco” asegura que “ahora que vaya a las comunidades van a ver a este nuevo muñeco, ni saben que estoy así”.

De acuerdo con medios nacionales que publicaron la noticia, esta frase hizo alusión a una nueva intención de “Cuco” Rovirosa de contender por la presidencia municipal de Macuspana, Tabasco, en los próximos comicios de 2027.

Sin embargo, el expolítico no ha confirmado esta intención oficialmente. De ser verdad, sería la tercera vez que Rovirosa Martínez ocupara el cargo: la primera fue de 2000 a 2003, mientras que la segunda fue de 2016 a 2018, ambas bajo las siglas del PRI.

La reaparición de “Cuco” Rovirosa ocurre casi un año después de que el expolítico obtuviera libertad condicional, en mayo de 2025, tras enfrentar un proceso por peculado y ejercicio indebido de atribuciones y facultades, por el que fue ingresado a prisión en 2022.

¿Por qué fue encarcelado José “Cuco” Rovirosa?

“Cuco” Rovirosa fue detenido el 7 de marzo de 2022. El proceso en su contra se centró en peculado y ejercicio indebido de atribuciones y facultades.

Se le acusó por un pago irregular de 1.8 millones de pesos durante su administración en 2018 para la compra de “válvulas de compuerta” para el sistema de agua, un trámite que se reportó como inconcluso pero cuyo pago sí se efectuó.

Aunque este caso fue el que lo llevó a prisión, sus cuentas públicas de 2016, 2017 y 2018 arrastraban observaciones por cientos de millones de pesos.

Tras permanecer más de tres años en el Centro de Reinserción Social (Cereso) de Macuspana, Rovirosa obtuvo su libertad condicional el 30 de mayo de 2025.

Actualmente sigue sujeto a medidas cautelares, lo que le obliga a presentarse periódicamente a firmar ante un juez y le prohíbe salir del país sin autorización, mientras concluyen las etapas restantes de su proceso legal.

