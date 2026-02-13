Minera canadiense ratifica que empleados siguen desaparecidos

LA MINERA canadiense Vizsla Silver ratificó que cinco de sus trabajadores siguen desaparecidos, lo cual, dijo, genera incertidumbre y dificultades para sus familias, sus empleados y la comunidad.

Sin embargo, mencionó que sigue centrada en apoyar a las familias afectadas y mantiene una estrecha colaboración con las autoridades competentes mientras continúan los esfuerzos de búsqueda, a la vez que aseguró que mantiene una política de cero tolerancia a la extorsión.

En un comunicado, la empresa minera refirió que está en contacto directo con las familias afectadas y les proporciona asistencia práctica y financiera, así como acceso a los servicios de apoyo adecuados.

Agregó que apoya a sus equipos en México y Canadá, brindándoles acceso a terapia de duelo y horarios de trabajo flexibles.

Asimismo, mencionó que la seguridad de los empleados y contratistas de Vizsla Silver sigue siendo una prioridad absoluta y, desde su creación, la empresa ha realizado importantes inversiones en seguridad y gestión de riesgos, con una supervisión activa de la dirección.

La compañía informó que trabaja con asesores de seguridad experimentados y de reconocimiento internacional, y evalúa continuamente las condiciones en todas sus áreas operativas. Sus decisiones se basan en la monitorización e inteligencia continuas, y la empresa actúa con la máxima cautela según la información disponible en cada momento.

Apuntó que, dada la gravedad de la situación, se abstendrá de rumores o especulaciones infundadas y mantiene una política de tolerancia cero ante el soborno, la corrupción, la extorsión y cualquier forma de conducta ilegal o poco ética.

Mencionó que las obras del proyecto Pánuco continúan mientras las operaciones del sitio permanecen suspendidas y por el momento únicamente se están llevando a cabo tareas de forma remota.

Detonan 1,400% en cuatro años las desapariciones en Concordia

› Por Alan Gallegos

Del 2022 al 2025, los casos de personas desaparecidas en el municipio de Concordia, Sinaloa, tuvieron un explosivo incremento de mil 400 por ciento, ya que pasaron de registrar un solo caso a 15.

De acuerdo con los casos consignados en el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO), el aumento de personas desaparecidas detonó a partir del año antepasado, pues en el año 2022 se reportó un caso y para el año siguiente la cifra se mantuvo igual.

Sin embargo, en el 2024 el aumento fue considerable, al reportarse 12, lo que representa un incremento de mil 100 por ciento respecto al 2023.

En el 2025 se alcanzó el punto máximo de desaparecidos en los últimos 17 años, al registrarse 15; sin embargo, el 2026 será probablemente el año con más casos, pues tan sólo en enero ya se reportaron 10 casos, con la desaparición de los mineros de la empresa canadiense Vizsla Silver Corp.

En el 2025, de acuerdo con las cifras del RNPDNO, el 93.3 por ciento de los desaparecidos en Concordia fueron hombres con 14 casos, mientras que entre las mujeres se observó uno, lo que representó el 6.7 por ciento del total.

De los 15 desaparecidos en el 2025, cinco casos se reportaron en el mes de diciembre, tres fueron en abril, mientras que en marzo, junio y octubre se registraron dos, y en septiembre uno más.

Asimismo, las personas de entre 30 y 34 años fueron las que tuvieron mayores casos de desaparecidos, con tres, de los cuales dos son hombres y una mujer.

LOS MINEROS. El caso más reciente de desaparecidos en Concordia es el de un secuestro múltiple de 10 trabajadores de la minera de origen canadiense Vizsla Silver Corp. que fueron víctimas de sujetos armados mientras se hospedaban en la zona serrana del municipio.

De acuerdo con familiares de los desaparecidos, un comando ingresó al fraccionamiento La Clementina y se los llevó por la fuerza desde el pasado viernes 23 de enero alrededor de las 6 de la mañana.

Según los familiares, los trabajadores viajaron a Concordia por razones laborales vinculadas al Proyecto Pánuco, que desarrolla Vizsla Silver en la región.

Fue hasta el 6 de febrero pasado que la Fiscalía General de la República (FGR) informó que, derivado de las investigaciones relacionadas con la desaparición de 10 trabajadores de la empresa minera canadiense, se localizó una fosa clandestina en la comunidad El Verde, en Concordia, con restos humanos de 10 personas.

Tres días después, el lunes 9, la propia FGR informó que fueron identificados cinco cuerpos del grupo de 10 mineros desaparecidos en el municipio de Concordia y ya trabaja para reconocer los otros cadáveres localizados en la fosa clandestina.

MÁS FOSAS. El caso de los mineros no es el único, ya que en días pasados fueron hallados más restos humanos en cuatro nuevas fosas clandestinas descubiertas en un predio cercano a donde fueron encontrados los cuerpos de los trabajadores de la firma minera Vizsla Silver Corp.

El nuevo hallazgo ocurrió en la comunidad de El Verde, cerca de la presa Tecolote, donde fueron localizados los restos de cuatro personas.

Tras dar con la nueva fosa, las autoridades estatales mantienen el resguardo de la zona para procesar todos los puntos de inhumación detectados, donde se presume podría haber más restos humanos.

Estos hechos han generado que miembros de colectivos de personas desaparecidas de Sonora y Durango se trasladen al lugar en Sinaloa para buscar indicios de sus seres queridos.

El secretario de Gobierno de Durango, Héctor Vela, confirmó que las integrantes del colectivo Buscando Emilios viajaron acompañadas por personal de la Comisión Estatal de Búsqueda de Durango y su propio comisionado.

Hasta el momento, no hay confirmación alguna de que los restos localizados correspondan a personas originarias de Durango. Sin embargo, las investigaciones y los trabajos de peritaje continúan.

Hallan sin v ida a 2 de 5 levantados en Ahome

› Por Alan Gallegos

Familiares identificaron a dos de las cinco víctimas que fueron abandonadas el miércoles en la batea de una camioneta sobre la carretera Culiacán-Navolato, y se trata de Luis Ramón Flores Cevallos, de 38 años, y su hijo Luis Armando Flores Vallejo, de 19 años, quienes fueron secuestrados el pasado 7 de febrero junto a otras tres personas cuando viajaban sobre la carretera Los Mochis-Ahome.

De acuerdo con medios locales, los familiares de Luis Armando Flores Vallejo y Luis Ramón Flores Cevallos acudieron ayer por la mañana a las instalaciones del Servicio Médico Forense, ubicado en el Complejo Estatal de Seguridad de la sindicatura de Aguaruto, para identificar de manera visual los cuerpos abandonados en la parte trasera de una camioneta sobre la carretera Culiacán-Navolato.

LAS 5 VÍCTIMAS de un secuestro múltiple en Ahome son integrantes de una misma familia que viajaban desde Mazatlán e iban con destino a la Villa de Ahome.

De manera extraoficial se menciona que fue gracias a la vestimenta y algunos rasgos particulares, como la ausencia de dos piezas dentales y diversos tatuajes en el dorso, con lo cual pudieron reconocer a Luis Ramón.

Hasta el momento, todavía quedan tres personas por identificar también localizadas sin vida en dicha camioneta, por lo que la Fiscalía General del Estado continúa con las investigaciones para esclarecer los hechos y dar con los responsables de este crimen.

Junto a Luis Armando Flores Vallejo y Luis Ramón Flores Cevallos también viajaban Juan Antonio Soto Espain y su hermano, José Ángel Soto Espain, así como Heriberto López Díaz, en el momento de ser víctimas de un tercer secuestro múltiple ocurrido en dos semanas en Sinaloa.

2 hermanos están entre las víctimas del secuestro masivo en Ahome

Los informes locales indican que, en un inicio, junto a las cinco personas víctimas de desaparición, también fue secuestrada una mujer de nombre Yuri, quien fue liberada horas después, con signos de tortura.

Los hechos se suscitaron cuando las víctimas se trasladaban a bordo de un vehículo Dodge Attitude color blanco por la carretera Los Mochis-Ahome; sin embargo, en el trayecto y a la altura del ejido El Macapul, fueron interceptados por un grupo de civiles armados y llevados con rumbo desconocido.

Informes locales establecen que el objetivo del viaje era trasladar a una mujer identificada como Yuri “N” a su domicilio. Sin embargo, en el trayecto, a la altura del ejido El Macapul, fueron interceptados por un grupo de civiles armados.

Cuatro días después de estos hechos, alrededor de las 2 de la tarde del miércoles pasado fuee localizada una camioneta de color blanca, tipo pickup, marca Mitsubishi L200, modelo 2012, abandonada en el acotamiento del carril de norte a sur de la autopista sobre la carretera Culiacán-Navolato.

Elementos de la Guardia Nacional confirmaron que en la caja trasera de la camioneta estaban los cinco cuerpos sin vida, cubiertos con una especie de lona de color verde. Uno de los cuerpos estaba mutilado y otro decapitado.