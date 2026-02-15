Carnaval Ensenada 2026 ¿Qué artistas están confirmados?

El Carnaval de Ensenada 2026 contará con varios artistas, por lo que las y los asistentes no solo podrán disfrutar de los carros alegóricos que se presentarán durante este año, sino de grandes presentaciones musicales.

La temática que se escogió para el Carnaval Ensenada de este 2026 es neón, con lo que el ambiente nocturno de este año se verá aún más colorido de lo habitual, lo que es idóneo para acompañar la gran fiesta de la región.

El Carnaval de Ensenada, Baja California, comenzará el jueves 12 de marzo del 2026 y concluirá el martes 17 de marzo, y se espera que asistan aproximadamente 80 mil personas al día a la zona de Playa Hermosa.

Carnaval Ensenada 2026 ı Foto: Especial

¿Qué artistas se van a presentar en el Carnaval Ensenada 2026?

Este 2026 se presentará una gran variedad de artistas durante el Carnaval Ensenada 2026, y estos son los que han sido confirmados hasta el momento:

Jueves 12 de marzo: La Parranda

Viernes 13 de marzo; Alicia Villareal

Sábado 14 de marzo: Paty Cantú

Domingo 15 marzo: Banda MS

Lunes 16 de marzo: Migue y Miguel, Lorenzo de Monteclaro y Raúl Hernández

Martes 17 de marzo: Yuridia

El gobierno municipal de Mazatlán informó que durante la edición del 2025 se tuvo un estimado de 300 mil visitantes, dejando una derrama económica de aproximadamente 310 millones de pesos.

A los desfiles que se realizaron en 2025 acudieron más de 107 mil espectadores, por lo que en este 2026 se tiene previsto que los turistas nacionales e internacionales superen la cifra del año anterior.

Carnaval Ensenada 2026 ı Foto: Especial

Los conciertos que se realizarán durante el Carnaval de este 2026 serán totalmente gratuitos, y las medidas de seguridad que se tomarán durante todo el evento y más información será compartida posteriormente por el gobierno de la entidad.

Del costo de la organización del Carnaval Ensenada 2026, 20 millones de pesos fueron cubiertos con fondos municipales, mientras que otros 4 millones de pesos fueron patrocinados por empresas privadas.

Además del Carnaval de Ensenada, para este domingo y lunes se tenía programado el Carnaval de la Región, sin embargo, estos fueron reprogramados debido a las lluvias que han estado afectando a la región.

Las actividades correspondientes al Carnaval de la Región de Ensenada se realizarán este lunes 16 de febrero y martes 17 de febrero en la avenida Horacio Cestino a las 20:00 horas.

Suspenden Carnaval de la Región ı Foto: Especial

