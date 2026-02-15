Puente Vehicular Nichupté queda totalmente unido y alcanza 94.2% de avance global: Mara Lezama

La construcción del Puente Vehicular Nichupté entró en su fase final al quedar completamente unida su estructura principal, informó la gobernadora Mara Lezama Espinosa, quien destacó que el avance global de la obra alcanza ya el 94.2 por ciento.

“En nuestra querida zona hotelera la movilidad ha sido una preocupación constante durante años, pero está concluyendo una obra necesaria e importante para nuestra gente: el impresionante Puente Vehicular Nichupté. Les anuncio: ¡Este puente ya está completamente unido! ¡Ya colocamos la última estructura que conecta ambos extremos!”, expresó con entusiasmo Mara Lezama.

Dio a conocer que el avance global es del 94.2%; el entronque Colosio está al 99%; la zona terrestre al 99%; el sistema Top Down al 99%; el puente Arco Metálico alcanza el 98%; la zona lagunar el 97% y el entronque Kukulcán avanza con firmeza al 84%. “Muy pronto estará abierto para todas y todos”, enfatizó la gobernadora de Quintana Roo.

Mara Lezama aseguró que este proyecto estratégico impulsado desde el Gobierno de México por la Presidenta Claudia Sheinbaum, refuerza el compromiso con la movilidad, el desarrollo sustentable y el bienestar de la gente.

Durante una visita al puente para constatar los avances, Mara Lezama afirmó que la obra permitirá reducir tiempos de traslado para miles de trabajadores del sector hotelero, fortalecer la competitividad de las empresas y brindar mayor seguridad a quienes transitan diariamente hacia y desde la Zona Hotelera.

El Puente Nichupté conectará la ciudad con la Zona Hotelera a través de la laguna, convirtiéndose en una vía alterna estratégica para desahogar el tránsito y reforzar la infraestructura de uno de los destinos turísticos más importantes del país.

“Nuestro amado Quintana Roo crece, y lo hace con orden, con visión, con justicia social. Somos un estado estratégico para México y para el mundo y estamos construyendo infraestructura a la altura de nuestra grandeza. El Puente Nichupté ya es una realidad”, reiteró la Gobernadora.

Mara Lezama insistió en que los gobiernos de la Cuarta Transformación construyen progreso con bienestar para todas y todos.

am