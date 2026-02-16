Mara Lezama constata conclusión de obras en la carretera federal 307 en Bacalar.

La gobernadora de Quintana Roo, Mara Lezama, constató la conclusión de los trabajos de mantenimiento en la carretera federal México 307, a la salida de Bacalar, una vía considerada estratégica para el turismo, el comercio y la movilidad diaria de miles de familias del sur del estado.

La Gobernadora destacó que, en coordinación con la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) y el Gobierno Federal, se destinó una inversión de 17.7 millones de pesos para la reparación y mantenimiento de la carpeta asfáltica en distintos tramos.

Los trabajos incluyeron la reposición de losas completas de concreto, desde la base hasta el colado, riego de sellado, fresado y la colocación de una nueva carpeta asfáltica de siete centímetros de espesor. Además, en los cinco kilómetros intervenidos se aplicó riego de asfalto para garantizar mayor durabilidad y seguridad en la superficie de rodamiento.

Durante una visita al lugar, Mara Lezama subrayó que este corredor registra diariamente el tránsito de miles de vehículos, por lo que representa una arteria vital para la región sur de Quintana Roo. La rehabilitación beneficia directamente a habitantes de Bacalar, Felipe Carrillo Puerto y Chetumal, así como a visitantes que recorren los atractivos turísticos del estado.

Concluimos el mantenimiento de la Carretera Federal México 307 a la salida de #Bacalar 🛣️, una vía clave para la movilidad, el turismo y la economía del sur de #QuintanaRoo. Con una inversión de 17.7 millones de pesos, rehabilitamos cinco kilómetros con nueva carpeta asfáltica… pic.twitter.com/KXW3C9maZt — Mara Lezama (@MaraLezama) February 16, 2026

“Con esta rehabilitación mejoramos la movilidad y fortalecemos el desarrollo económico en beneficio de nuestra gente”, expresó la Gobernadora, al reiterar que su administración continuará trabajando de manera permanente, sin descanso, 24/7, por el bienestar y la prosperidad compartida en Quintana Roo.

La obra fue concluida gracias a la gestión conjunta con la SICT y el respaldo del Gobierno Federal, como parte de las acciones orientadas a fortalecer la infraestructura carretera en la entidad. “Obra concluida, obras que transforman vidas”, puntualizó la Gobernadora Mara Lezama.

