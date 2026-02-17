Caen 2 presuntos secuestradores de La Nicholette

LOS DETENIDOS por el caso de la joven influencer, al ser presentados ayer por las fuerzas de seguridad de Sinaloa.

LA SECRETARÍA de Seguridad Pública de Sinaloa detuvo en Culiacán a dos hombres que estarían presuntamente relacionados con el secuestro de la influencer Nicole Pardo, mejor conocida como La Nicholette, ocurrido el pasado 20 de enero.

Ambos fueron detenidos en posesión de dos fusiles de asalto y dos mil pastillas de fentanilo, tras la implementación de un operativo en el fraccionamiento Los Ángeles durante la tarde del domingo 15 de febrero.

La detención ocurrió luego de que las autoridades recibieran una llamada ciudadana de denuncia al número de emergencia 089, en la que se alertaba a las autoridades sobre la presencia de civiles fuertemente armados en las calles del fraccionamiento Los Ángeles.

El Tip: LA INFLUENCER fue privada de la libertad el 20 de enero, cuando circulaba en Culiacán en una camioneta Tesla Cybertruck. La joven fue localizada con vida 4 días después.

Al ser detenidos, se notó que uno de ellos tiene las características de uno de los sujetos que privaron de la libertad a La Nicholette.

La privación ilegal de la libertad de la joven quedó grabada por una cámara de su vehículo y cuyo video se hizo viral en redes sociales. El hecho ocurrió cerca de las 17:00 horas de ese día en el fraccionamiento Isla Musalá, ubicado en un sector residencial de Culiacán.

En el video se aprecia que la víctima, vestida de blusa morada, fue interceptada por tres sujetos armados, quienes la obligaron a subir a un automóvil blanco.

111 mil seguidores tiene la tiktoker Nicole Pardo

Aunque en un principio se observa a la joven subirse a su camioneta, uno de los tres sujetos la baja y enseguida la sube por la fuerza a un auto blanco, para posteriormente huir.

Cuatro días después de su captura, la joven fue localizada con vida; sin embargo, la Fiscalía de Sinaloa no dio detalles sobre el estado en el que fue encontrada.

Horas antes de su localización, la joven influencer presuntamente fue obligada por sus captores a grabar un video en el que aceptaba que “trabaja” con la facción de La Mayiza, dirigida por Ismael Zambada Sicairos.