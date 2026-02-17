Isla Pasión coloca a Quintana Roo en la cima mundial del turismo de playa: Mara Lezama.

La joya natural de Quintana Roo, Isla Pasión, fue reconocida como la mejor playa del mundo en 2026, al encabezar el ranking Travellers’Choice de TripAdvisor, elaborado con base en la calidad y cantidad de opiniones de viajeros de todo el planeta.

Ubicada a tan solo 10 minutos en lancha desde Cozumel, esta isla paradisíaca se ha consolidado como uno de los destinos más atractivos del Caribe mexicano, gracias a sus aguas cristalinas, su entorno virgen y la riqueza de su flora y fauna, donde destacan rayas, flamencos y pelícanos.

Este reconocimiento internacional representa un impulso directo para la promoción turística de Quintana Roo, en línea con la estrategia que encabeza la gobernadora Mara Lezama, quien ha reforzado la presencia del estado en ferias y mercados globales, apostando por un modelo de turismo sostenible, inclusivo y con prosperidad compartida.

El ranking de TripAdvisor posiciona a Isla Pasión por encima de destinos internacionales de gran tradición, consolidando a Quintana Roo como referente mundial en turismo de sol y playa y como Capital Mundial de las Vacaciones.

De acuerdo con operadores turísticos, la mejor temporada para visitar este rincón del Caribe es entre noviembre y marzo, cuando el clima permite disfrutar plenamente de actividades como kayak, descanso en hamacas frente al mar y experiencias gastronómicas con sello mexicano.

La titular del Ejecutivo destacó que este tipo de reconocimientos fortalecen la economía local, generan prosperidad compartida y confirman que la estrategia de promoción turística y cuidado ambiental está dando resultados, colocando a Quintana Roo como Capital Mundial de las Vacaciones.

