Aseguran 100 litros de metanfetamina en laboratorio clandestino de Baja California

Aproximadamente 100 litros de una sustancia con características similares a la metanfetamina fueron asegurados por autoridades federales, estatales y de la Guardia Nacional durante la inhabilitación de un laboratorio clandestino localizado en inmediaciones del poblado de San Matías, Baja California.

El operativo fue encabezado por personal de la Secretaría de Marina a través de la Segunda Zona Naval.

El descubrimiento se dio como resultado de recorridos de vigilancia terrestre realizados en días previos por personal naval en coordinación con la Fuerza Estatal de Seguridad Ciudadana (FESC), quienes detectaron el inmueble utilizado para la producción de drogas sintéticas. Una vez confirmada su actividad, las autoridades procedieron a su inhabilitación total.

Aseguran 100 litros de mentafetamina ı Foto: Marina

Dentro del laboratorio se hallaron fosas empleadas para el depósito de sustancias químicas, además de una amplia variedad de materiales, insumos y accesorios utilizados en el proceso de elaboración de este tipo de estupefacientes.

Todo el equipo fue inhabilitado con el propósito de impedir su reutilización y desarticular la cadena de producción del grupo delictivo que operaba el sitio.

La sustancia asegurada, junto con el resto del material, fue puesta a disposición de la Fiscalía General de la República, instancia que integrará la carpeta de investigación correspondiente para determinar las responsabilidades penales del caso.

Únete a nuestro canal de WhatsApp . En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón .

MSL