Tlaxcala fortalece su política ambiental con nuevo sistema de información climática.

La gobernadora de Tlaxcala, Lorena Cuéllar Cisneros, encabezó la Primera Sesión Ordinaria 2026 del Sistema Estatal de Cambio Climático (SECCT), en la cual se firmó el convenio de colaboración “Cruzada estatal por la economía circular y la acción climática desde los territorios”.

En el evento se presentó el Sistema Estatal de Información sobre el Cambio Climático del Estado de Tlaxcala (SEICC), primero en su tipo a nivel nacional, y se anunció el Premio al Mérito Ambiental enfocado en la economía circular.

En su mensaje, la mandataria estatal refrendó el compromiso de su administración para garantizar a las y los tlaxcaltecas un mejor porvenir mediante acciones firmes contra la crisis ambiental acumulada durante más de tres décadas.

Acompañada por el subsecretario de Desarrollo Sostenible y Economía Circular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), José Luis Samaniego Leyva, en representación de la secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Alicia Bárcena Ibarra, la gobernadora destacó los avances logrados en la corrección de procesos históricos, especialmente la construcción y el fortalecimiento de un nuevo marco jurídico ambiental.

Recordó que “el Gobierno del Estado puso en marcha el Programa de Acción 2023–2030, articulando el trabajo de más de 30 instituciones en las ocho regiones de Tlaxcala para impulsar estrategias de mitigación y adaptación ante el cambio climático”.

Agradeció la inversión federal de mil millones de pesos destinada a Apizaco, así como el impulso al Polo de Economía Circular, proyecto que permitirá cerrar vertederos a cielo abierto que por más de 30 años generaron contaminación.

También informó que este año se invertirán 80 millones de pesos adicionales para continuar con el cierre de tiraderos, reafirmando el compromiso de transitar hacia prácticas sostenibles.

El subsecretario José Luis Samaniego destacó que la firma de la Cruzada Nacional por la Economía Circular y Acción Climática desde los Territorios con el Gobierno de Tlaxcala, junto con su Polo de Economía Circular y la participación en el sistema nacional, marcarán hitos y ejemplos para el resto del país que permitirán acelerar la implementación de acciones climáticas.

El coordinador del Clúster de Cambio Climático y Energía en la GIZ México, Philipp Schukat, reconoció el impulso de Tlaxcala en materia de información climática estatal y señaló que su alineación con los principios del Acuerdo de Escazú fortalece el derecho de la ciudadanía a contar con información clara, oportuna y accesible, contribuyendo a una política climática abierta, participativa y con rendición de cuentas.

A su vez, el titular de la Secretaría de Medio Ambiente (SMA), Pedro Aquino Alvarado, aseguró que, con la presentación del SEICC, Tlaxcala es el único estado del país que cuenta con esta herramienta innovadora. “Estamos presentándola ante nuestras autoridades federales, buscando que sigamos siendo punta de lanza, como la señora gobernadora nos ha instruido: que en cada acción busquemos ir adelante, ser innovadores y creativos”, recalcó.

Durante la sesión, el director de Desarrollo Sostenible de la SMA, Juan Pablo García Apango, informó sobre las actividades y resultados de la Comisión Intersecretarial sobre Política Climática Estatal, destacando la instalación formal del Observatorio Ciudadano de Cambio Climático como un órgano auxiliar multisectorial pionero a nivel nacional que fortalece la participación social y la gobernanza ambiental.

Indicó que se dio seguimiento sectorial a acciones de mitigación y adaptación, logrando la transversalización del programa estatal de cambio climático en dependencias gubernamentales.

Además, se registró un incremento del 22% en la implementación de acciones reportadas en el Sistema Central de Información (208 en 2025 frente a 170 en 2024), acumulando un total de 506 acciones climáticas. El 79% de las líneas de acción del programa cuentan con al menos una acción vinculada en el sistema, lo que muestra una amplia cobertura.

Añadió que, mediante cooperación internacional con WRI, Gaya y Jitec, se impartieron capacitaciones técnicas para consolidar la integración de metas sectoriales y adaptaciones basadas en ecosistemas. Asimismo, destacó que la cooperación internacional —incluyendo el Programa Muchiboku de Japón y la cooperación alemana— fortaleció el posicionamiento de Tlaxcala en la agenda climática global.

La jefa de Departamento de Cambio Climático de la SMA, Griselda Pinillo Flores, presentó el SEICC, cuyo objetivo es ofrecer a la ciudadanía acceso transparente a la información y fortalecer la gobernanza climática en la entidad.

“El sistema integra datos, ciencia y tecnología para comprender el territorio, apoyar a organizaciones y hacer la información accesible a toda la población”, explicó.

Añadió que la plataforma permite revisar riesgos climáticos, estrategias de atención, acciones en marcha y proyecciones futuras mediante mapas y gráficos. También incluye un Observatorio Ciudadano para la participación social, el seguimiento y la transparencia de las acciones climáticas.

