Enfrentamiento en Tula, Hidalgo, deja tres presuntos delincuentes abatidos y dos detenidos

Un enfrentamiento entre civiles armados y autoridades estatales en el municipio de Tula de Allende, suroeste del estado de Hidalgo, terminó con tres agresores abatidos y otros dos detenidos.

En el breve informe de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo (PGJEH) se detalla que presuntos integrantes de una célula delictiva dispararon a elementos de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) en la colonia El Llano Segunda Sección.

En un momento, los agresores se atrincheraron en un inmueble; sin embargo, durante el intercambio de disparos, uno de los agentes ministeriales resultó lesionado y tres atacantes fueron abatidos.

En redes sociales, vecinos de la colonia compartieron videos en los que es posible escuchar múltiples detonaciones, registradas durante la tarde de este 21 de febrero.

Tras el tiroteo, otros dos agresores fueron detenidos y el agente herido fue trasladado a un hospital, donde, tras recibir atención médica se reporta estable.

En el sitio fueron aseguradas armas largas, chalecos balísticos, cargadores y cartuchos útiles, informó la Procuraduría. Añadió que la agresión armada ocurrió durante una investigación relacionadas recientes hallazgos de “restos humanos” en Tula .

La madrugada de este sábado, se localizó una cabeza humana al interior de una hielera en Xochitlán de las Flores. Versiones extraoficiales apuntan a que los restos podrían corresponder a un hombre de 24 años reportado como desaparecido desde el pasado 17 de febrero.

Días antes, el 18 de febrero, se reportó el primer hallazgo de cabeza humana en la colonia Barrio Alto. En ambos casos, se encontraron cartulinas con mensajes atribuidos a facciones del fragmentado cártel Los H, o Los Solas.

“El Gabinete de Seguridad del Gobierno del estado de Hidalgo mantiene un operativo en la zona para que prevalezca la tranquilidad entre la población”, añadió la PGJEH en una tarjeta informativa.

