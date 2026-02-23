Difunden VIDEO de ataque a presidencia municipal de Jiquilpan

Civiles armados dispararon en contra de la presidencia municipal de Jiquilpan, en Michoacán, en medio de la jornada de violencia que desató el operativo en el vecino estado de Jalisco para capturar a Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”.

El ataque armado quedó registrado en video por los responsables, y habría ocurrido el 22 de febrero en paralelo a la violenta reacción del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) en distintos puntos del territorio mexicano, en los que se reportaron enfrentamientos, quema de vehículos y negocios, así como bloqueos carreteros.

En la grabación, que ha sido ampliamente difundida en redes sociales, es posible apreciar el momento en el que un individuo, con un arma de fuego en ristre, dispara al Palacio Municipal de Jiquilpan, ubicado sobre la calle Diego José Abad.

“¡Dale, dale, dale!” , se escucha decir a uno de los involucrados, que la plaza central del municipio, el Jardín Zaragoza, presencia el ataque frontal a la fachada del edificio.

“¡Ahí te va, papi!”, grita el tirador, para luego realizar múltiples detonaciones. Enseguida, otro sujeto se suma a la agresión.

ATACAN PRESIDENCIA MUNICIPAL DE #Jiquilpan, #Michoacan

Mientras Bedolla asegura que, "todo está en calma", hombres armados abren fuego contra el edificio público.

Los mismos sicarios registraron el #Video del atentado #JJRosalesInforma pic.twitter.com/TL8Sd1vI8X — Juan José Rosales Gallegos🎙 (@JuanJoseRosales) February 23, 2026

Aunque el ayuntamiento de Jiquilpan no se refirió explícitamente al atentado, a través de un comunicado informó la suspensión de actividades administrativas en la Presidencia Municipal y en dependencias locales.

Por separado, el presidente municipal, Gerardo Olloqui Estrada, hizo un llamado a mantener la calma y pidió a los habitantes no salir de sus hogares ante el recrudecimiento de la violencia, pues el municipio de Jiquilpan se encuentra en la zona limítrofe entre Michoacán y Jalisco.

“La prioridad es la seguridad de nuestras familias. Les pido conservar la calma, actuar con prudencia y mantenerse informados únicamente a través de los canales oficiales”, exhortó el alcalde en su cuenta de Facebook.

En tanto, el gobierno de Michoacán informó el despliegue de elementos de la Secretaría de Marina y del Ejército, así como de un helicóptero artillado, para reforzar la estrategia de seguridad en la región de Jiquilpan, en coordinación con autoridades estatales.

