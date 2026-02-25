Aguascalientes se posiciona como uno de los estados con mejor calidad de vida en México

Aguascalientes se posiciona en el segundo lugar del Índice de Progreso Social de organización México, ¿Cómo Vamos?.

Aguascalientes se consolida como uno de los estados con mejor calidad de vida en México. De acuerdo con el Índice de Progreso Social, el estado obtuvo 73.4 puntos de 100, lo que lo coloca en el segundo lugar nacional con un nivel considerado como Muy Alto .

El indicador de la organización México, ¿Cómo Vamos? mide aspectos que impactan directamente en la vida diaria de las personas, como el ingreso económico, el acceso a la salud, la educación, la información y las oportunidades de desarrollo.

Este resultado del trabajo coordinado entre dependencias de la administración de la gobernadora Tere Jiménez se refleja en acciones que benefician a la población, como los programas Tarjeta Soluciones, Tarjeta Rosa, Oportunidades Aguascalientes, Estancias Infantiles, becas educativas, el Seguro Popular Aguascalientes y apoyos para mejorar la vivienda, que ayudan a que más familias cuenten con mayor estabilidad socioeconómica.

Tarjeta Rosa es uno de los programas impulsados en Aguascalientes por la gobernadora Tere Jiménez. ı Foto: Cortesía

También se han impulsado estrategias para que las personas encuentren empleo o mejoren sus ingresos, como las jornadas de vinculación laboral, el programa Jueves de Bolsa de Trabajo, el empleo temporal y acciones de fortalecimiento comunitario, acercando oportunidades reales a quienes más lo necesitan.

Además, el ingreso promedio de las y los trabajadores de tiempo completo aumentó de 9 mil 360 pesos en 2024 a 11 mil 240 pesos en 2025, lo que significa más recursos para el hogar y mejores condiciones para vivir.

Acceso a la salud, uno de los factores que posicionan a Aguascalientes en el Índice de Progreso Social. ı Foto: Cortesía

Con estos avances, Aguascalientes se posiciona como una de las entidades que más progresa, con políticas que se traducen en beneficios tangibles para las familias y en una mejor calidad de vida para todas y todos.

cehr