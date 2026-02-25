Layda entra en choque ahora con… ¡su sobrino!

El sobrino de la mandataria (izq.), en la única foto de 2023 que ha publicado con ella.

La gobernadora de Campeche, Layda Sansores, se enroló en una nueva disputa, ahora de tipo política-familiar, al abrir un frente de confrontación con su sobrino Gerardo Sánchez Sansores, luego de que éste solicitara ayuda, incluso, a la Presidenta Claudia Sheinbaum.

Todo comenzó cuando Gerardo Sánchez pidió a la mandataria federal poner en marcha el “plan Carmen” para reactivar la industria petrolera de la región.

El Dato: UN JOVEN que participó en el desfile del carnaval de Ciudad del Carmen, disfrazado con una botarga que aludía a Gerardo Sánchez Sansores, fue arrestado por policías.

Sánchez Sansores argumentó que Ciudad del Carmen ya no sobresale por su actividad petrolera y actualmente ocurre ahí una “catástrofe”, pues se encuentra en “total abandono”, ya que empresarios del sector no han pagado impuestos debido a supuestos adeudos que tiene Pemex con ellos y, en consecuencia, han sido embargados por el Servicio de Administración Tributaria (SAT).

“Nos sentimos desolados; esto más parece una sentencia que una consecuencia. No es sólo la falta de pagos de Pemex a los empresarios locales; a eso le suman embargos de cuentas por parte del SAT, el IMSS y el Infonavit, lo que tiene a los empresarios en total zozobra”, alegó.

17 gubernaturas se renovarán en 2027, entre ellas la de Campeche

El también asesor de la gobernadora y aspirante a ser candidato de Morena para las próximas elecciones a la gubernatura de Campeche señaló que los empresarios, para no despedir a sus trabajadores, han tenido que contratar créditos que “apenas les permiten sobresalir”.

En respuesta, la gobernadora publicó un video titulado: “Carta a un sobrino que sólo ve con un ojo”, en el que acusó a su familiar de ignorar las acciones emprendidas por su administración y por el Gobierno federal.

La mandataria defendió obras federales, así como inversiones en infraestructura, salud y educación, y aseguró que la crisis se debe a factores estructurales heredados de gobiernos anteriores.

“Nuestras heridas son tan profundas como los pozos que perforan su suelo; pero, sobrino, lo que hay que decirte también es que estos problemas no empezaron con los gobiernos de la Cuarta Transformación, sino con corruptos gobiernos neoliberales que trataban de quebrar a Pemex para tener el pretexto de venderlo”, pronunció.

Layda Sansores le pidió a su sobrino “no mirar hacia atrás”, pues lo mejor que le pudo pasar a Campeche es tener como Presidenta a Claudia Sheinbaum.

“Pides un plan Carmen, pero no sabes que se están haciendo acciones en el puerto; la mejor draga de la (Secretaría de) Marina ya empezó a desazolvar sus canales, algo que jamás se había hecho. Ya se realizan los trámites legales para que los barcos de Oceanografía y otras empresas que han estado ahí pudriéndose por años sean finalmente removidos”, enfatizó la gobernadora.

El pleito público se da en medio de tensiones políticas locales, ya que Sánchez Sansores ha sido mencionado como posible aspirante a la gubernatura, mientras la gobernadora ha reiterado que no respaldará actos de nepotismo.