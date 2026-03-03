Fiscalía pone orden en grúas y garantiza entrega digna y gratuita de cuerpos

El Fiscal Carlos Torres Piña presenta las nuevas medidas de transparencia y digitalización en Michoacán.

El Fiscal General del Estado de Michoacán, Carlos Torres Piña, anunció un paquete de decisiones estructurales que reconfiguran dos de los servicios que históricamente generaron mayor inconformidad social: el arrastre y depósito vehicular, y los procedimientos vinculados con la entrega de cuerpos.

En rueda de prensa, el titular de la Fiscalía General del Estado (FGE) afirmó que las nuevas disposiciones eliminan discrecionalidad, combaten prácticas indebidas y establecen controles verificables, al subrayar que se cierran espacios a abusos mediante reglas claras, supervisión institucional y el uso de tecnología para garantizar legalidad y trato digno.

Implementan la plataforma Accesius para rastrear carpetas de investigación y evitar la revictimización. ı Foto: Fiscalía Michoacán

En materia de arrastre y resguardo vehicular, la institución emitió lineamientos técnicos obligatorios que regulan de manera integral el traslado, depósito y custodia de vehículos asegurados, estableciendo tarifas autorizadas y tabuladas, un proceso de convocatoria pública para empresas prestadoras del servicio y mecanismos permanentes de supervisión, con el objetivo de reducir costos desproporcionados.

TE RECOMENDAMOS: Arresto fue esta madrugada Aprehenden a director de Tránsito de Iguala por caso Ayotzinapa

A la par, se implementó una plataforma digital que permite trazabilidad total, registro fotográfico, control de ingresos y egresos en depósitos y cadena de custodia electrónica, fortaleciendo la certeza jurídica y la transparencia operativa.

En cuanto a los servicios funerarios, se establecieron lineamientos específicos que prohíben cualquier tipo de condicionamiento o recomendación indebida por parte de servidores públicos en la contratación de funerarias, reafirmando que la entrega del cuerpo es un trámite estrictamente gratuito.

El Fiscal enfatizó que el eje de esta decisión es colocar al centro a las víctimas y sus familias, evitando abusos económicos y asegurando acompañamiento institucional con sensibilidad y respeto.

Autoridades de la FGE anuncian controles estrictos en servicios de grúas y depósitos vehiculares. ı Foto: Fiscalía Michoacán

En el ámbito tecnológico, el director general de Tecnologías de la Información, Planeación y Estadística, Jorge Luis Gallardo Jacobo, informó que avanza la consolidación de la plataforma digital Accesius, sistema que permite el registro electrónico de carpetas de investigación con huella digital de cada movimiento procesal, reduciendo la revictimización. Desde su implementación se han registrado cerca de 25 mil denuncias, de las cuales el 30 por ciento fueron presentadas en línea.

En materia preventiva, la titular de la Policía Cibernética, Patricia Cecilia Navarrete Soriano, informó que desde noviembre de 2025 se han desarrollado 27 foros “Desconek-tate y Reconek-tate”, impactando a 29 mil 805 personas. La estrategia contempla reducir en un 30 por ciento el bullying y ciberbullying mediante intervenciones multidisciplinarias.

Finalmente, Carlos Torres Piña reafirmó el compromiso de la institución con la rendición de cuentas y la modernización continua, buscando humanizar la procuración de justicia y fortalecer la confianza ciudadana.

am