SEP y UDLAP firman convenio para impulsar la profesionalización de trabajadores de la educación.

Tras la firma del convenio UDLAP-SEP, el rector de la Universidad de las Américas Puebla (UDLAP), Luis Ernesto Derbez, reconoció las bondades que representa el Sistema de Transporte por Cable, con el objetivo de mejorar la conectividad en la capital.

El rector afirmó que la construcción de este medio representa un proyecto estratégico de movilidad para las y los habitantes de Puebla y su zona conurbada, al contribuir a mejorar la conectividad y el desplazamiento en la región

Los proyectos de esta naturaleza han demostrado que para la mayoría de la población es una solución a bajo costo. “Para una gran porción de la población, particularmente de estratos de ingresos que no tienen la capacidad para adquirir su auto, va a ser una gran ayuda”, subrayó el rector de la UDLAP.

Por su parte, el gobernador Alejandro Armenta Mier invitó al rector a que se integren especialistas de la Universidad a los proyectos que impulsa el Gobierno de México que encabeza la presidenta Claudia Sheinbaum y el Gobierno del Estado como el Plan Hídrico y el rescate del Lago de Valsequillo, entre otros.

El ejecutivo estatal resaltó que Puebla es el clúster más importante del país, después de la Ciudad de México. Como referencia de la importancia de las universidades privadas, como la UDLAP, y públicas como la BUAP, es que desarrollan todos los proyectos tecnológicos que encabeza la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum, como Olinia y Kutsari.

Durante la firma de Convenio entre la Secretaría de Educación Pública (SEP) y la Universidad de las Américas Puebla, el gobernador expresó su entusiasmo por materializar este acuerdo que permitirá que 300 maestros y trabajadores mantengan una continua actualización de su formación, con la más alta calidad.

Al resaltar que a los beneficiarios se les otorgará una beca del 100 por ciento para cursar la Maestría en Innovación Educativa y que el programa se impartirá en modalidad mixta, el secretario de Educación Pública del Estado de Puebla, Manuel Viveros Narciso, explicó que se fomentará el uso de herramientas tecnológicas, entornos virtuales de aprendizaje y metodologías pedagógicas innovadoras e inclusivas.

Por su parte Cristina Simbrón Viviano, docente de educación preescolar indígena de la escuela Xochicalcónetl, en Atempan, manifestó su reconocimiento al Gobierno del Estado, a la Secretaría de Educación Pública y a la UDLAP por la oportunidad de cursar la Maestría en Innovación Educativa, ya que este apoyo permite al personal docente mejorar su práctica en beneficio del aprendizaje de niñas y niños.

