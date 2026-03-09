Rubén Rocha Moya imparte conferencia en el Centro de Estudios Superiores Navales en la CDMX

El gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya impartió una conferencia magistral titulada “Sinaloa, situación política, social y económica; Los retos para su transformación”, ante los cursantes de la Maestría en Seguridad Nacional del Centro de Estudios Superiores Navales, de la Secretaría de Marina, en la Ciudad de México.

El mandatario estatal fue invitado por la Dirección de la Escuela de Guerra Naval, perteneciente a la Universidad Naval que alberga este Centro de Estudios, para exponer su ponencia ante 35 cursantes de la LIX promoción de la Maestría en Seguridad Nacional, que cursan capitanes de la Secretaría de Marina, coroneles de la SEDENA, personal del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), de la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM), y además con presencia internacional, con un capitán naval de Guatemala, y un teniente coronel de China.

“Agradezco nuevamente la invitación a participar en la Maestría en Seguridad Nacional de la Universidad Naval, en el Centro de Estudios Superiores Navales. Fue un gusto compartir con estudiantes de posgrado y profesionales en formación especializada, las ventajas comparativas y competitivas de Sinaloa. Siempre es grato dialogar y compartir conocimiento con mujeres y hombres comprometidos con el futuro de nuestra nación”, escribió Rubén Rocha Moya en la red social X.

JVR