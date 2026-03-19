Cae el Sapo, un objetivo de alta prioridad oficial

LA FISCALÍA GENERAL de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) anunció la detención de Marco Antonio “N”, alias Sapo, de 38 años y quien es un objetivo prioritario en el municipio de Nogales.

El indiciado es investigado por su probable participación en un caso de privación ilegal de la libertad ocurrido en 2020. No obstante, información de inteligencia también lo vincula con actividades de tráfico de drogas y personas hacia Estados Unidos, así como con hechos de privación de la libertad y homicidios en contra de grupos antagónicos.

El Sapo fue localizado el pasado 16 de marzo tras la realización de labores de investigación de gabinete, y su detención ocurrió de manera segura, sin detonaciones de arma de fuego, implementándose un operativo de traslado para su ingreso al Centro de Reinserción Social, donde quedó a disposición de la autoridad judicial correspondiente.

El Tip: MARCO ANTONIO “N” fue imputado en audiencia inicial y pasado el término constitucional se reanudará la audiencia para su vinculación a proceso penal.

De acuerdo con reportes de prensa locales, el Sapo es un presunto integrante de Los Gigios, célula delictiva que el gobierno de Estados Unidos identifica como la de mayor peso al tratarse del tráfico de fentanilo.

La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos considera que Los Gigios, liderados por Sergio Valenzuela Valenzuela, acusado en 2018 como jefe de plaza del Cártel de Sinaloa, son responsables del 44 por ciento del fentanilo que cruza la frontera entre México y EU.

2 detenidos van en la misma causa penal

Los Gigios, relacionados con la facción de Los Mayos del Cártel de Sinaloa, también son señalados por cruzar y distribuir cocaína, principalmente en el sur de California, según información de la Administración y Control de Drogas de los Estados Unidos (DEA).

El 18 de octubre de 2025, personal ministerial y de la Secretaría de Marina cumplió una orden de aprehensión en contra de Francisco Ernesto “N”, alias Neto, también relacionado con la misma causa penal.