Descarrila tren en Aguascalientes; reportan al menos 1 migrante muerto

Descarrila tren en Aguascalientes y se reporta al menos 1 migrante muerto.

Un tren descarriló en el municipio de Rincón de Romos, en el estado de Aguascalientes, dejando un saldo preliminar de una persona muerta y 5 más heridas.

De acuerdo con los primeros reportes, las personas que resultaron afectadas por este accidente viajaban sobre las cajas del ferrocarril de manera irregular. Se informó que las víctimas son migrantes indocumentados.

Las primeras versiones también señalaban que el descarrilamiento del tren de carga, que pertenece a la empresa Ferromex, se debió a presunto vandalismo en las vías.

El ferrocarril salió del municipio de San Franciscode los Romo, en la comunidad de Chicalote, y tenía como destino Coahuila, según informaron medios locales.

Al lugar del accidente acudieron elementos de la Fiscalía de Aguascalientes, del Ejército Mexicano y de la GuardiaNacional. Además, personal de emergencias atendieron a los heridos.

Peritos, que acudieron al llamado de emergencia, trasladaron el cuerpo al SEMEFO y se inició con las investigaciones para esclarecer causas del accidente.

En tanto, personal del Instituto Nacional de Migración y de Ferromex ya se encuentran en la zona para vigilar el proceso que han de seguir las indagatorias y la repatriación del cuerpo.

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JVR