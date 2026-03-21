Recuperan nodriza con autos Ford Modelo A robados en autopista Puebla–Orizaba

Autoridades federales, estatales y municipales recuperaron un camión nodriza que transportaba automóviles clásicos y de colección que había sido reportado como robado mientras circulaba por la autopista Puebla-Orizaba, a la altura del municipio de Amozoc, en Puebla.

La Federación Mexicana de Automóviles Antiguos y de Colección A.C. reportó el pasado viernes la desaparición de la unidad que trasladaba entre siete y diez vehículos antiguos que participaron en el Séptimo Encuentro Nacional y el Tercer Encuentro Latinoamericano Ford Modelo A, realizados del 13 al 17 de marzo en Cozumel, Quintana Roo.

De acuerdo con la organización, la última ruta conocida del camión fue durante su trayecto de Veracruz a Puebla , cuando regresaba del evento organizado por el Club Ford Modelo A México, que cada año reúne a vehículos con más de un siglo de antigüedad, entre ellos modelos de 1928, 1929, 1930 y 1931, así como a participantes provenientes de distintos países latinoamericanos y estados de la República.

Este 21 de marzo, la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Puebla informó la localización de la pesada unidad, así como la recuperación de los automóviles de colección.

En una tarjeta informativa, detalló que la nodriza fue ubicada en el municipio de Tecamachalco, a unos 40 kilómetros de distancia de Amozoc. Asimismo, el conductor fue localizado ileso.

Lo anterior, luego de que autoridades de los tres niveles de gobierno implementaron un operativo que incluyó la instalación de cercos de seguridad y puntos de inspección, que derivó en el hallazgo del camión y los vehículos.

En el operativo participaron elementos de la Secretaría de Marina, Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), Guardia Nacional, Secretaría de Seguridad Ciudadana de Tecamachalco y Fiscalía General del Estado de Puebla.

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cehr