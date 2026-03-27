Desde Hidalgo, acuerdan acciones contundentes contra inseguridad en el centro del país.

Con la presencia de autoridades federales y de los estados de Hidalgo, Ciudad de México, Guerrero, Morelos, Puebla, Estado de México, Querétaro y Tlaxcala, se llevó a cabo la Reunión Interestatal de Coordinación para el Combate al Robo de Vehículos, donde el gobernador Julio Menchaca Salazar renovó su compromiso con la seguridad y el bienestar de la población.

Desde el municipio de San Agustín Tlaxiaca, el mandatario hidalguense refirió que las ocho entidades reunidas albergan el 35 por ciento de la población del país, casi 46 millones de personas, así como un parque vehicular de más de 23 millones de automóviles y motocicletas; de ahí la importancia de coordinar acciones para frenar el robo de vehículos que afecta el patrimonio familiar.

“El que exista esta coordinación, bajo la dirección y el liderazgo de la presidenta Claudia Sheinbaum, implica una mejor comunicación y una mejor sinergia al utilizar toda la fuerza del Estado para poder estar combatiendo lo que afecta, lo que agravia a la sociedad mexicana”, expuso el titular del Ejecutivo hidalguense.

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En ese sentido, Menchaca Salazar propuso a las autoridades de las ocho entidades federativas llevar a cabo un trabajo coordinado entre sus sistemas de radio y televisión para impulsar una campaña de prevención contra la extorsión, a fin de difundir los números de emergencia entre la población.

Por su parte, Salvador Cruz Neri, secretario de Seguridad Pública de la entidad, aseveró que los resultados son tangibles en Hidalgo, pues se ha logrado la recuperación de más de 167 toneladas de carga, 394 vehículos y 31 unidades de carga pesada con reporte de robo; además del aseguramiento de 81 probables responsables durante el primer trimestre del 2026, siendo evidencia de que la Estrategia de Seguridad implementada en el estado funciona.

La fuerza de la región centro reside en la unidad. 🤝

Es un honor recibir en Hidalgo a mis compañeras gobernadoras para estrechar lazos en esta Reunión de Coordinación Interestatal de Paz y Seguridad.



A través de esta estrategia compartida, reafirmamos nuestro compromiso de… pic.twitter.com/pLZi8nQh4z — Julio Menchaca (@juliomenchaca_) March 27, 2026

El secretario estatal agregó que Hidalgo se suma a la Estrategia Nacional contra la Extorsión del gobierno federal, a través de una campaña de prevención que contempla la impartición de pláticas en áreas públicas y privadas en todas las regiones; sumado a la atención oportuna de la Policía Cibernética, que de enero a marzo del 2026, logró que el 94 por ciento de las llamadas de extorsión denunciadas al 089, fueran evitadas.

Por otra parte, en el mismo periodo, se han desarrollado constantes supervisiones en los Centros de Reinserción Social de la entidad, lo que ha permitido el retiro de celulares y tarjetas SIM, para evitar el incremento de las extorsiones ciudadanas.

Tras conocer el balance de delitos como el robo de vehículos, extorsión, homicidios y robo de combustible en cada una de las ocho entidades presentes, Rogelio García Pérez, jefe del Estado Mayor de la Primera Región Militar, acordó con las y los asistentes fortalecer la estrategia contra la extorsión mediante componentes preventivos, operativos y de coordinación.

Asimismo, García Pérez hizo un llamado a impulsar la videovigilancia en la Zona Metropolitana del Valle de México y municipios limítrofes, además de reforzar los mecanismos de inteligencia para la atención de los delitos de alto impacto; finalmente adelantó que la próxima reunión interestatal tendrá lugar en el Estado de México.

Durante el encuentro estuvieron presentes la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Marina Brugada Molina; las gobernadoras de Morelos y Estado de México, Margarita González Saravia y Delfina Gómez Álvarez, respectivamente; el subsecretario de Política Criminal, Vinculación y Protección Civil, José Luis Rodríguez Díazde León; el comandante de la Guardia Nacional, Guillermo Briseño Lobera; así como diversos representantes de las fiscalías, secretarías de Seguridad Pública y regiones militares.

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JVR