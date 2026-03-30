Tras prueba de ADN, afirman que restos hallados en Sonora son del hijo de Ceci Flores

Ceci Flores pide que se sensibilicen ante la situación de los desaparecidos en México.

El colectivo Jóvenes Buscadores de Sonora afirmó que los restos hallados en días pasados en el estado corresponden a Marco Antonio Sauceda Rocha, hijo de la madre buscados Ceci Flores.

En la red social Facebook, aseguraron que la identificación se logró mediante una prueba de ADN; sin embargo, aún falta el pronunciamiento de la Fiscalía de Sonora sobre el tema.

“Con el corazón profundamente dolido, queremos compartir que los restos encontrados en días pasados han sido plenamente identificados y corresponden a nuestro querido hermano, Marco Antonio Sauceda Rocha. La prueba de ADN ha confirmado su identidad”, señaló el colectivo.

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Jóvenes Buscadores de Sonora agradeció el apoyo de todas las personas que les han acompañado en su lucha para buscar a sus desaparecidos, así como a las autoridades que acompañaron su proceso.

“No existen palabras suficientes para describir este momento… aunque hayan pasado los años, nunca se está preparado para recibir una noticia así”, agregó.

Ceci Flores asegura que faltan muchas personas por localizar en México ı Foto: Cuartoscuro

Hallan restos del hijo de Ceci Flores

Los restos de Marco Antonio Sauceda Rocha, desaparecido desde 2019, fueron hallados en una fosa localizada en Hermosillo, Sonora, el pasado 24 de marzo del 2026.

“Yo siempre supe que te encontraría”, escribió la activista, quien detalló que fueron localizados huesos dispersos que fueron sometidos a las pruebas de identificación por ADN.

Posteriormente, la Fiscalía de Sonora indicó que los restos de Marco Antonio Sauceda Rocha durante las diligencias realizadas a la altura del kilómetro 46 de la carretera 26, en el área rural de Hermosillo.

Cecilia Flores también busca a su hijo Alejandro Guadalupe Islas Flores, desaparecido desde el 30 de octubre de 2015, cuando presuntamente fue secuestrado en Los Mochis, Sinaloa.

Como parte de su activismo, fundó el colectivo de Madres Buscadoras de Sonora, integrado principalmente por mujeres rastrean a sus familiares en ese estado y en otros puntos del territorio mexicano, muchas veces sin el respaldo de las autoridades y bajo constantes riesgos, incluidas amenazas de cárteles.

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JVR