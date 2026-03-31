Fiscalía de Sonora identifica restos óseos de Marco Antonio Sauceda Rocha, hijo de Ceci Flores.

La Fiscalía de Sonora identificó los restos hallados el pasado 24 de marzo de 2026 en un rancho, ubicado al norte del Ejido Salvador Alvarado. En redes sociales informó que pertenecen a Marco Antonio Sauceda Rocha, hijo de Ceci Flores, líder del colectivo Madres Buscadoras de Sonora.

“Se ha logrado la identificación positiva de Marco Antonio Sauceda Rocha, hijo de la líder del colectivo Madres Buscadoras de Sonora”, indicó la Fiscalía del estado.

Dicha identificación, dijo la Fiscalía de Sonora, se logró gracias a una investigación de campo y un riguroso proceso de diferentes materias de Servicios Periciales.

“El flujo de trabajo técnico contempló etapas de digestión para la liberación de ADN, extracción automatizada, purificación y cuantificación, repitiendo los procesos en múltiples ocasiones ante la baja concentración inicial de material genético viable”, explicó la Fiscalía en un comunicado difundido en redes sociales.

Todo el operativo y el proceso de identificación fue acompañamiento y presencia de la dirigente del colectivo Madres Buscadoras de Sonora, y otros integrantes de su organización, indicó la institución.

Además, recordó que tiene identificadas a 8 personas como los probables responsables de los hechos que llevaron al fallecimiento de Marco Antonio Sauceda Rocha, hijo de la madre buscadora Ceci Flores.

“La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora continuará con las diligencias necesarias para la total integración de la carpeta de investigación y la determinación de las responsabilidades legales que correspondan”, concluyó.

FGJES confirma identidad de Marco Antonio Sauceda Rocha mediante análisis científico de restos localizados en Hermosillo



Hermosillo, Sonora, 31 de marzo de 2026.- La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) informa que, como resultado de una investigación de… pic.twitter.com/FMkP5VJOOD — Fiscalía de Sonora (@fgjesonora) March 31, 2026

Posteriormente, los familiares de Marco Antonio Sauceda Rocha informaron que los restos serán velados en la casa de la activista ubicada en el estado de Sonora.

Cecilia Flores aún busca a su hijo Alejandro Guadalupe Islas Flores, desaparecido desde el 30 de octubre de 2015, cuando presuntamente fue secuestrado en Los Mochis, Sinaloa.

Como parte de su activismo, fundó el colectivo de Madres Buscadoras de Sonora, integrado principalmente por mujeres rastrean a sus familiares en ese estado y en otros puntos del territorio mexicano, muchas veces sin el respaldo de las autoridades y bajo constantes riesgos, incluidas amenazas de cárteles.

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JVR