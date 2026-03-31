Mara Lezama entrega motocicletas, patrullas y cámaras para reforzar seguridad en Quintana Roo

Con inversión superior a los 100 millones de pesos, dinero del pueblo que regresa al pueblo, la gobernadora Mara Lezama Espinosa inició en Chetumal, la capital del estado, la entrega histórica de 21 mil 736 bienes estratégicos a las diferentes corporaciones de seguridad de los 11 municipios, durante un evento magno realizado en la Explanada de la Bandera.

“La seguridad es una responsabilidad del gobierno, hacer hasta lo indispensable para atender las necesidades de cada corporación, equipamiento, patrullas, motopatrullas, racers, computadoras, uniformes, que también es un compromiso para co-crear la paz”, expresó la Gobernadora durante la entrega de prendas, vehículos, mobiliario y equipo tecnológico, con recursos del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública (FASP) y del Fondo para el Fortalecimiento de las Instituciones de Seguridad Pública (FOFISP).

De acuerdo con la Secretaria de Gobierno, Cristina Torres Gómez, entre lo que se entrega se encuentran 35 motocicletas, cuatrimotos, Suzukis, 16 patrullas pickup, Versas, Polaris. Equipo tecnológico como cámaras y de cómputo, soporte técnico, telecomunicaciones eficientes. Además, 2 mil 800 uniformes.

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Cristina Torres destacó que con 564 capacitaciones ponen como punta de lanza la perspectiva de género. Agregó que también se fortalece a los grupos especializados GEAVIG para mejorar la capacidad de atención especializada y las condiciones de trabajo del personal.

Más equipamiento para seguir fortaleciendo la construcción de paz en #QuintanaRoo 🛡️🚓🚨



Con una inversión de más de 100 millones de pesos, dinero del pueblo que regresa al pueblo, realizamos una entrega histórica para fortalecer a las corporaciones de los 11 municipios y… pic.twitter.com/4xgmEitanm — Mara Lezama (@MaraLezama) March 31, 2026

La gobernadora Mara Lezama agregó que esta entrega es parte del compromiso fundamental de este gobierno humanista con corazón feminista de equipar a las corporaciones policiacas y trabajar también en los orígenes de las violencias, alineado a las políticas públicas de seguridad ciudadana que impulsa la Presidenta Claudia Sheinbaum.

Antes de iniciar la entrega formal a las y los presidentes municipales, así como a los directores municipales de seguridad, la titular del Ejecutivo agradeció la estrecha colaboración de las Fuerzas Armadas, la Guardia Nacional, dependencias federales de seguridad, con este gobierno diferente que cree que para construir la paz hay que trabajar desde los orígenes de las violencias.

Reiteró su compromiso de seguir limpiando las corporaciones, y su confianza en que las y los presidentes municipales también lo hacen. “Nos seguimos comprometiendo porque sé que la Fiscalía ha dado de baja a más de 500 elementos que encontraron en la corrupción un sustento de vida”, dijo.

También dejó en claro que todavía falta camino por recorrer, pero se ha andado y hoy es un paso más firme, y en un año y cachito se hizo más de lo que no se hizo en seis. “La construcción de paz es posible si todas y todos nos tomamos de la mano”, dijo finalmente.

La presidenta municipal de Othón P. Blanco, Yensunni Martínez Hernández, destacó el impulso que da la Gobernadora a la seguridad en los municipios, al dotar de herramientas y equipo para mejorar las capacidades institucionales y priorizar la construcción de paz.

Además de la presidenta honoraria del Sistema DIF Quintana Roo, Verónica Lezama Espinosa, acompañaron a la gobernadora Mara Lezama en la entrega de este histórico equipamiento, el diputado Renán Sánchez Tajonar con la representación del Congreso del Estado; la magistrada Gabriela del Carmen Rodríguez Díaz, con la representación del Poder Judicial, así como el General de Brigada DEM Fidel Mondragón Rivero, comandante de la 34ª Zona Militar; el Vicealmirante Marco Antonio Muñoz Hernández, comandante de la XI Zona Naval; y el General Brigadier GN EM Sergio López Acosta, coordinador estatal de la Guardia Nacional.

🚨🛡️ Inversión histórica para la paz en Quintana Roo



Más de 100 millones de pesos transformados en patrullas, tecnología, capacitación y equipamiento para proteger a nuestras familias. pic.twitter.com/cpPZQu5de4 — Mara Lezama (@MaraLezama) March 31, 2026

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JVR