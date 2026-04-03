En Semana Santa

Ricardo Gallardo participa en la 73 edición de la Procesión del Silencio en San Luis Potosí

El Gobernador del Estado participó en el evento de expresión y legado cultural por las principales calles del Centro Histórico

Ricardo Gallardo participa en la 73 edición de la Procesión del Silencio en San Luis Potosí.
Ricardo Gallardo participa en la 73 edición de la Procesión del Silencio en San Luis Potosí. Foto: Especial.
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La Razón Online

Ricardo Gallardo Cardona, Gobernador de San Luis Potosí, participó en la 73 edición de la Procesión del Silencio, la máxima expresión mística y de identidad potosina que se realiza cada año en Viernes Santo, honrando su tradición, legado e importancia religiosa que vive entre sus 2 mil penitentes de las 30 cofradías participantes, las cuales avanzan, de forma solemne, por las principales calles del Centro Histórico.

En el cambio que se vive y se siente, el Gobernador Ricardo Gallardo, previo a su participación, convocó a las y los potosinos a sentirnos orgullosos de esta emblemática celebración, la cual se realiza desde 1954 inspirada en tradiciones españolas, consolidándose como uno de los símbolos culturales y espirituales más importantes del Estado, proyectando a San Luis Potosí como un referente a nivel nacional e internacional durante la Semana Mayor.

El tradicional recorrido inició en punto de las 20:00 horas en el Templo del Carmen, donde las cofradías se presentan portando túnicas en colores rojo, blanco, morado y negro, principalmente, representando los distintos pasajes de la Pasión y Muerte de Cristo. En un ambiente de profundo respeto y solemnidad, el paso de las cofradías rompió el silencio de la noche, generando una experiencia única que envuelve tanto a participantes como a espectadores.

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El Gobernador del Estado destacó la importancia de preservar y promover estas expresiones que dan identidad a San Luis Potosí, así como de reconocer el esfuerzo de las cofradías, organizadores y ciudadanía que hacen posible esta tradición, convirtiéndola en una vivencia cultural que se siente en cada rincón de la ciudad e incluso de otros municipios de la entidad potosina.

Finalmente, Ricardo Gallardo reiteró su compromiso de seguir impulsando y fortaleciendo las tradiciones que unen a la sociedad, proyectan la riqueza cultural de la entidad y consolidan a San Luis Potosí como un destino de gran relevancia durante la Semana Santa, todo, envuelto en un ambiente de seguridad, orden social y paz que permiten realizar estos importantes eventos sin incidencias.

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JVR

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