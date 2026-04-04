Ceci Flores viajará a Sinaloa para buscar a su hijo Alejandro; ‘no voy a detener esta lucha’

La activista y madre buscadora Ceci Flores anunció que se trasladará a Sinaloa para continuar la búsqueda de su hijo Alejandro, desaparecido desde 2015, y aseguró que no detendrá su labor pese al reciente hallazgo y sepultura de su hijo Marco Antonio.

A través de un mensaje difundido en redes sociales, la fundadora del colectivo Madres Buscadoras de Sonora dejó claro que su lucha continúa.

“No voy a detener esta lucha, tenemos que seguir adelante”, expresó, al tiempo que confirmó que viajará a Los Mochis, lugar donde fue visto por última vez Alejandro el 30 de octubre de 2015.

Solo quiero decirles gracias por tanto cariño demostrado a mi persona a quienes mandaron su mensajito de apoyo solidaridad y empatía gracias autoridades federales y estatales a sociedad civil y a medios de comunicación por estar al pendiente en el proceso de velación y sepultura… pic.twitter.com/D4It5Kqkd8 — Ceci Flores 6623415616 (@CeciPatriciaF) April 4, 2026

Retoma la búsqueda tras despedir a su hijo

El anuncio ocurre días después de que Flores diera sepultura a Marco Antonio, cuyos restos fueron localizados e identificados mediante pruebas de ADN, cerrando así un proceso de búsqueda que calificó como doloroso.

“Se acabó la esperanza y empezó el verdadero dolor”, señaló en su mensaje, donde también reconoció que enfrenta una etapa de duelo y negación.

Sin embargo, subrayó que la pérdida no detendrá su labor como madre buscadora, sino que refuerza su compromiso de continuar.

Mantendrá su labor en Sonora

Flores precisó que, aunque se enfocará en la búsqueda en Sinaloa, no abandonará su trabajo en Sonora ni el acompañamiento a otras familias.

Reiteró que seguirá al frente del colectivo Madres Buscadoras de Sonora, organización que ha encabezado múltiples jornadas de rastreo en distintas regiones del país.

Agradece apoyo tras proceso de velación y sepultura

En su mensaje, la activista también agradeció las muestras de solidaridad de la ciudadanía, así como el respaldo de autoridades y medios de comunicación durante el proceso de localización, velación y sepultura de su hijo Marco Antonio.

“Hoy cerramos un ciclo y empezamos nuevamente en la búsqueda sin rendirnos”, expresó.

Pese al dolor personal, la activista insistió en que continuará su labor hasta encontrar a su hijo Alejandro y apoyar a otras madres en la misma situación.

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MSL