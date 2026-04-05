Suman 6 muertes por ‘sueros vitaminados’ en Sonora; una persona sigue hospitalizada

Suman seis personas fallecidas y al menos tres más afectadas tras la aplicación de “sueros vitaminados” en una clínica particular de Hermosillo, informó la Secretaría de Salud de Sonora.

Al citar un comunicado de la dependencia estatal, medios locales indicaron que se han identificado nueve casos relacionados con los hechos: seis defunciones, una persona hospitalizada en estado grave y dos más que ya fueron dadas de alta.

Todos los pacientes recibieron soluciones intravenosas que fueron prescritas, preparadas y administradas por el mismo médico con base en el diagnóstico individual, por lo que su composición variaba en cada caso.

Al respecto, la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora informó que se han integrado seis carpetas de investigación a partir de las denuncias presentadas.

Añadió que los medicamentos, soluciones e insumos asegurados el pasado 1 de abril en el establecimiento de la colonia Jesús García continúan bajo análisis en el laboratorio nacional de referencia de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris). Desde entonces, el lugar permanece clausurado y no se han reportado nuevos casos.

El 3 de abril, la institución precisó que las muestras fueron enviadas el 2 de abril a la Ciudad de México, donde la Comisión de Control Analítico y Ampliación de Cobertura (CCAYAC) realiza estudios especializados. Los resultados, indicó, permitirán esclarecer la muerte de los pacientes.

Antes, la Fiscalía identificó a “una persona de interés” e indicó que investigaba su posible participación en los hechos. Posteriormente, refirió que el apoderado legal de la empresa distribuidora señalada por un familiar de una de las víctimas, que sería Rubio Pharma y Asociados S.A. de C.V., compareció ante el Ministerio Público a fin de deslindar responsabilidades.

Paralelamente, la Secretaría de Salud (SSa) informó que la Cofepris y la Dirección General de Epidemiología mantienen “comunicación permanente” con autoridades sanitarias de Sonora para “coadyuvar en las acciones correspondientes”.

“Actualmente, se realizan análisis técnicos y pruebas de laboratorio que permitirán determinar con precisión las causas de los fallecimientos y descartar o confirmar cualquier riesgo sanitario asociado”, informó la dependencia federal.

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cehr