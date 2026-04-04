Secretaría de Salud se suma a investigación por muerte de pacientes tras recibir sueros, en Hermosillo

Muestras relacionadas con muerte de cuatro personas en Hermosillo, Sonora, fueron enviadas a laboratorio en CDMX.

La Secretaría de Salud (SSa) informó que investiga los hechos que derivaron en la muerte de cuatro personas en Hermosillo, Sonora, después de recibir tratamiento de sueros vitaminados.

A través de una breve tarjeta informativa, la dependencia federal informó que encabeza una investigación para determinar la causa de estos decesos y descartar más riesgos sanitarios, como también lo hacen autoridades de Sonora.

“Actualmente, se realizan análisis técnicos y pruebas de laboratorio que permitirán determinar con precisión las causas de los fallecimientos y descartar o confirmar cualquier riesgo sanitario asociado”, se lee en el comunicado de la SSa.

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4 personas mueren tras aplicación de suero intravenoso ı Foto: Especial

Destacó que, desde el momento en que se notificaron los hechos, se activaron los mecanismos de coordinación interinstitucional, y se buscó comunicación con autoridades estatales.

Así, remarcó que, a través de la Dirección General de Epidemiología y la Comisión Federal para la Protección Contra Riesgos Sanitarios (Cofepris), se mantiene comunicación con las autoridades sanitarias del estado.

A través de estas acciones, destacó la SSa, se busca “dar seguimiento puntual a la investigación y coadyuvar en las acciones correspondientes”.

La dependencia federal destacó que se mantiene “atenta al desarrollo del caso”, y que continuará “colaborando con las autoridades competentes para garantizar el cumplimiento de la normatividad sanitaria vigente”.

“La Secretaría de Salud reitera su compromiso con la protección de la salud de la población y con la transparencia en la información, por lo que informará oportunamente los resultados que arrojen las investigaciones, una vez que estas concluyan”, abundó la SSa.

Ayer, la Fiscalía General del Estado de Sonora informó que el número de muertos por este caso de aplicación de sueros vitaminados vía intravenosa había aumentado a cuatro, después de que se registrara el fallecimiento de otras dos personas.

Lo anterior después de que el 1 de abril abriera una investigación para investigar una posible mala práctica médica, resultado de la muerte de un padre y su hijo tras la aplicación de este tratamiento.

Ante esto, se encontraron dos nuevos decesos relacionados con la aplicación del mismo suero por parte del mismo doctor, en un hospital privado en Hermosillo.

El viernes, la Fiscalía informó que, tras asegurarlas en un cateo, las sustancias, medicamentos e insumos fueron trasladados a un laboratorio en la Ciudad de México para continuar con las investigaciones pertinentes.

“La FGJES continúa desarrollando una investigación seria, cuidadosa y coordinada con las autoridades de Salud, privilegiando el rigor científico en cada una de las diligencias, por lo que se mantiene a la espera de los resultados de los estudios especializados, mismos que serán fundamentales para el esclarecimiento de los hechos”, informó la Fiscalía.

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