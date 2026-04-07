Inversión en obra pública superará los 50 mil mdp en Baja California: Marina del Pilar.

Con el objetivo de seguir impulsando obras que generen bienestar en las comunidades, al término del presente sexenio en Baja California se invertirán más de 50 mil millones de pesos de recursos estatales en obra pública, informó la gobernadora Marina del Pilar Avila Olmeda, durante la toma de protesta de la nueva mesa directiva de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC) Baja California, encabezada por Germán Rafael Vidal Ibarra.

La mandataria estatal, destacó la importancia de mantener el trabajo coordinado con el sector constructor para seguir impulsando proyectos que respondan a necesidades reales de la población, con acciones que buscan facilitar la vida diaria de las familias.

“Los considero mis socios estratégicos y no solo proveedores, porque queremos seguir trabajando de la mano con todos ustedes, con reglas claras, con transparencia, con competencia leal y con el compromiso compartido de hacer bien las cosas. Les invito a que sigamos fortaleciendo este vínculo, que la nueva mesa directiva que hoy toma protesta sea el puente de más proyectos, de más inversión y más desarrollo conjunto”, subrayó la titular del ejecutivo.

Señaló que, en su administración, el desarrollo vive de la mano de bienestar. Y en este esfuerzo, la construcción representa uno de los más grandes aliados del desarrollo de Baja California. Destacó que cada peso invertido en obra pública genera una derrama económica que se multiplica en la economía local, impulsando empleos formales, así como el crecimiento de servicios y comercios en las comunidades.

Participamos en la toma de protesta del Comité Directivo de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC) de Baja California, reconociendo su labor en el desarrollo de infraestructura y el crecimiento económico del estado.



Como muestra del impulso al sector, al… pic.twitter.com/TasogMhDcD — Marina del Pilar (@MarinadelPilar) April 7, 2026

Como parte de estas acciones, mencionó obras de gran escala como las vialidades en Mexicali conocidas como “Hot Wheels”, así como proyectos federales como el Viaducto Elevado en Tijuana, la planta tratadora de aguas residuales de San Antonio de los Buenos y la planta desalinizadora en proceso, que fortalecen los servicios y la infraestructura en la entidad.

También enfatizó que Baja California cuenta con el primer Plan Estatal de Vivienda, que contempla 100 mil acciones durante la administración, pensado para facilitar el acceso a un hogar a familias con menores ingresos; un esfuerzo que, ha sido posible gracias a la coordinación con el sector de la construcción para impulsar vivienda a menor costo.

Tras reconocer el trabajo de la dirigencia saliente de la CMIC Baja California, encabezada por Eduardo Salazar Ley, reiteró la disposición de mantener una relación cercana con el sector constructor, basada en reglas claras, transparencia y trabajo conjunto para seguir impulsando el desarrollo del estado.

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JVR