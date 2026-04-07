Mara Lezama inicia operaciones del C2 de Chetumal; refuerzan vigilancia y coordinación

Al arrancar operaciones de manera formal el nuevo Centro de Comando y Control (C2) de esta capital, la gobernadora de Quintana Roo, Mara Lezama Espinosa, anunció que este año en Chetumal se migrará de 80 cámaras que había al inicio de la administración, para llegar a 676 del Gobierno del Estado y con el municipio 60, con el objetivo de trabajar en conjunto en la construcción de paz y la vigilancia 24/7.

En las instalaciones del C2 y acompañada de la presidenta municipal Yensunni Martínez Hernández, la gobernadora de Quintana Roo informó que estas cámaras están distribuidas en calles, parques, centros comerciales, en lugares donde las y los seres humanos se mueven de un lado a otro.

🚨 Más seguridad, tecnología y videovigilancia en #Chetumal con el nuevo C2 en operación y más de 700 cámaras de vigilancia permanente. 📹



Nuestra prioridad es trabajar 24/7 para prevenir el delito, construir la paz y cuidar a la gente de nuestra capital. pic.twitter.com/hiRRNJsZIx — Mara Lezama (@MaraLezama) April 7, 2026

“El objetivo es prevenir el delito y, en dado caso que se cometa alguno, actuar de manera inmediata. Tenemos una unidad de análisis en donde se lleva la incidencia delictiva y trabajamos de manera conjunta con el Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Ciudadana, la secretaría de Seguridad Ciudadana, el gobierno federal por supuesto, con el secretario Omar García Harfuch, con nuestra Comandanta Suprema de las Fuerzas Armadas, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo y también con el municipio”, explicó la titular del Ejecutivo.

Junto con el titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, Julio César Gómez Torres, la gobernadora Mara Lezama subrayó que con este C2 este gobierno humanista con corazón feminista cumple una promesa: hoy todos los municipios ya tienen Centro de Control C2, y Benito Juárez tiene 2.

“De eso se trata una forma diferente de gobernar, de esta transformación profunda: de cumplir las promesas. El objetivo es tu seguridad, trabajar en conjunto en la construcción de paz y la vigilancia todos los días”, añadió la Gobernadora al recorrer las instalaciones de este nuevo Centro de Comando y Control (C2) en Chetumal.

También estuvieron en este evento el director de la Policía Municipal de Othón P. Blanco, Manuel Santibañez, y el titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Ciudadana, Adrián Martínez Ortega.

Pusimos en operación el nuevo C2 de #Chetumal y fortalecemos la videovigilancia en la capital del estado.



Trabajamos para pasar de 80 cámaras que había en la capital al inicio de esta administración a 676 estatales, sumadas a 60 municipales. 📹



Esto permitirá monitoreo… pic.twitter.com/i651PaqbY9 — Mara Lezama (@MaraLezama) April 8, 2026

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JVR