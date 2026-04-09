Cae 77% el homicidio en Michoacán: marzo registra su cifra más baja en 11 años.

La estrategia de seguridad en Michoacán ha llegado a un momento clave: las cifras finalmente están cediendo. El último reporte señala que al cierre de marzo de este 2026 el estado registró apenas 60 homicidios dolosos, consolidándose como la cifra más baja para un solo mes en los últimos 11 años.

Este dato representa una reducción del 77 por ciento en comparación con los picos de violencia enfrentados al inicio del sexenio, destacó el gobernador michoacano, Alfredo Ramírez Bedolla, quien subrayó que la estadística actual traduce el éxito de la estrategia en vidas salvadas.

“Esto en víctimas es una reducción impresionante porque pasamos de 259 homicidios dolosos mensuales en el 2021 a 60 al cierre de marzo de 2026, es decir, prácticamente estamos evitando 200 homicidios al mes”, dijo.

Los indicadores delictivos en la entidad muestran un cambio radical en la frecuencia de los crímenes. Mientras que en 2021 el promedio era de siete homicidios al día, la cifra actual se ha estabilizado en 1.9 casos diarios, marcando una tendencia descendente que no ha dado marcha atrás en los últimos cinco años.

La evolución anual del homicidio doloso en el estado refleja este comportamiento, luego de que desde 2015 se registra un ascenso al pasar de 964 casos ese año a 2 mil 761 en 2021. Y la tendencia continuó a la baja: en 2022 fueron 2 mil 467 casos, en 2023 mil 773 hechos, en 2024 se registraron mil 506 y mil 272 en el 2025.

Atribuyó estos resultados al fortalecimiento de los operativos de vigilancia y de las labores de inteligencia, así como a la respuesta inmediata en las zonas anteriormente consideradas “prioritarias” o de alto riesgo, donde el despliegue de fuerza ahora es preventivo y no solo reactivo.

Con este cierre de trimestre, Michoacán intenta sacudirse el estigma de la violencia que lo persiguió por más de una década, posicionándose ahora con una de las curvas de descenso más pronunciadas en el mapa delictivo nacional.

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JVR