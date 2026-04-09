Realizan marcha exigiendo justicia por asesinato de Leyla Monserrat en Sonora

La exigencia de justicia por el caso de Leyla Monserrat, asesinada en Sonora, continúa luego de que familiares y ciudadanos salieran a las calles para protestar por las sentencias dictadas contra las dos adolescentes responsables del crimen.

Con consignas de “Justicia”, los manifestantes expresaron su inconformidad al considerar que las sanciones impuestas no corresponden con la gravedad del asesinato de la menor, ocurrido en octubre de 2025 en Sonoyta.

La movilización se llevó a cabo en San Luis Río Colorado, donde los asistentes exigieron una resolución que, a su juicio, represente una verdadera justicia para Leyla Monserrat.

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El caso generó una nueva ola de indignación luego de que se diera a conocer que las agresoras, ambas menores de edad y señaladas como amigas de la víctima, recibieron condenas menores a tres años.

🟣🗣️#SLRC

Familiares y amigos de la menor Leyla Monserrat se manifestaron afuera del Juzgado en la frontera sanluisina.

📌 Exigen cambios legales para que menores de edad sean castigados como adultos.



📷Tribuna de San Luis



#Manifestación #Leyla#Menores pic.twitter.com/nFWXDE3fPn — Juan Antonio Pérez (@notacentralmx) April 9, 2026

De acuerdo con la resolución emitida por el juez Fernando Krimpe Félix, del Sistema Integral de Justicia Penal, una de las adolescentes fue sentenciada a 2 años y 10 meses de internamiento, mientras la otra recibió 11 meses de libertad asistida, por lo que actualmente ya se encuentra en libertad.

Además, se estableció una cantidad de 5 mil 677 pesos como reparación del daño, una cifra que también provocó molestia entre familiares y ciudadanos.

Durante la marcha, Carmen Becerra, madre de Leyla Monserrat, cuestionó públicamente el proceso judicial y la forma en que se resolvió el caso.

“Valieron los derechos de las asesinas, pero ¿y los de mi hija?”, expresó a medios de comunicación durante la protesta.

La madre de la adolescente sostuvo que, al tratarse de menores de edad, las responsables recibieron un trato que considera injusto y reiteró que “nunca fue un juicio justo”.

“Valieron los derechos de las asesinas, pero ¿y los de mi hija?”



Con esa frase, Carmen Becerra, madre de Leyla Monserrat, alzó la voz durante la marcha de este jueves para exigir justicia por el asesinato de su hija de 15 años, ocurrido en octubre de 2025.



La madre señaló que,… pic.twitter.com/RoDvb3qPuX — Rosa Lilia Torres- Noticias (@rosaliliatorrs) April 9, 2026

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LMCT