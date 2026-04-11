Ataque armado en restaurante en Acapulco deja 4 muertos; Fiscalía abre investigación

Policía y elementos de la Fiscalía acudieron al lugar de los hechos para atender ataque armado en restaurante en Barra Vieja.

Un ataque armado en un restaurante en la comunidad de Barra Vieja, en Acapulco, Guerrero, dejó cuatro personas muertas, entre ellas tres integrantes de una misma familia, hechos que ya investiga la Fiscalía estatal.

Medios locales reportaron que los hechos ocurrieron la noche del viernes, alrededor de las 19:30 horas, cuando un grupo armado irrumpió en el restaurante Aventura, ubicado en la citada comunidad, y abrió fuego contra los comensales.

Testigos citados por medios como Quadratin Guerrero aseguraron que en el lugar se escucharon al menos 50 disparos de armas de distintos calibres, aunque no está claro si fue un ataque directo o contra todos los presentes.

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Por estos hechos perdieron la vida cuatro personas: Alejandra “N”, Radacunti “N” y José Inés “N”. La cuarta víctima mortal no ha sido identificada.

Asimismo, según el mismo medio, estos tres fallecidos eran hermanos y eran propietarios del negocio.

Por estos hechos, la Fiscalía General del Estado de Guerrero informó que acudió al lugar de los hechos para realizar las diligencias iniciales y el levantamiento de indicios, en favor de iniciar una investigación para esclarecer los hechos.

⭕️ #FGEGuerrero investiga hechos ocurridos en Barra Vieja, Acapulco



Chilpancingo, Gro., a 10 de abril de 2026.– La Fiscalía General del Estado de Guerrero investiga los hechos registrados en Barra Vieja, municipio de Acapulco de Juárez, Guerrero, donde fueron localizados los… pic.twitter.com/LylwmhHPEm — FGE Guerrero (@FGEGuerrero) April 11, 2026

“La Fiscalía General del Estado de Guerrero investiga los hechos registrados en Barra Vieja, municipio de Acapulco de Juárez, Guerrero, donde fueron localizados los cuerpos de tres mujeres y un hombre sin vida”, escribió la Fiscalía.

“Al lugar acudieron elementos de la Policía Investigadora Ministerial, así como peritos, quienes realizan las diligencias iniciales y el levantamiento de indicios, con el propósito de recabar información que permita el esclarecimiento de los hechos”, abundó.

La Fiscalía General del Estado de Guerrero informó que mantendrá las investigaciones, de forma que, cuando sea pertinente, dará a conocer información oficial sobre estos hechos.

Hasta el momento, no se conocen más detalles del ataque, ni los motivos detrás del mismo. El restaurante no ha emitido algún comunicado en sus redes sociales.

No obstante, llamó la atención que el mismo ocurrió en plenas vacaciones de Semana Santa, las cuales terminan este domingo 12 de abril para millones de estudiantes a nivel nacional, por lo que se registra alta afluencia en playas, restaurantes y otros recintos de populares destinos turísticos como Acapulco.

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