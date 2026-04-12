Baja California, entre las entidades con mayor crecimiento de empleo formal: gobierno de Marina del Pilar

Baja California se posiciona como una de las entidades con mayor dinamismo laboral en el país, al ubicarse con la quinta tasa de crecimiento anual más alta en la generación de empleo formal en México, con un incremento de 2.4 por ciento en trabajadores asegurados ante el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), informó el gobierno de Marina del Pilar Ávila Olmeda.

Este resultado coloca a Baja California entre las economías estatales con mejor desempeño en materia laboral, reflejando un entorno favorable para la inversión y la generación de oportunidades en el país.

Gobernadora Marina del Pilar destaca crecimiento de empleo formal en Baja California. ı Foto: Cortesía

De acuerdo con las cifras más recientes, al cierre de marzo de 2026 la entidad alcanzó un total de un millón 49 mil 429 empleos formales registrados ante el IMSS, consolidando una base laboral sólida y en crecimiento sostenido.

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Asimismo, durante el primer trimestre del año se han generado 54 mil 526 nuevos empleos formales, lo que da cuenta del dinamismo económico de la región fronteriza y su aportación al crecimiento nacional.

“Estos resultados reflejan que en Baja California se están generando condiciones reales para que más personas accedan a un empleo formal, con estabilidad y prestaciones”, destacó la gobernadora Marina del Pilar.

Al centro, la gobernadora Marina del Pilar. ı Foto: Cortesía

El gobierno del Estado subrayó que esta tendencia positiva fortalece la competitividad de Baja California a nivel nacional, consolidándola como un referente en generación de empleo y desarrollo económico.

cehr