Reducen condena a Elvis Alexis, imputado por el intento de feminicidio de Janeth en Coatzacoalcos

Desde 2021 Janeth busca justicia tras haber sido víctima de intento de feminicidio por parte de Elvis Alexis “N”, con quien se había casado tan solo veinte días antes de que este la atacara violentamente.

Luego de una larga búsqueda de la pena máxima por intento de feminicidio para Elvis Alexis, este fue localizado luego de haber cruzado hacia California, Estados Unidos para evadir la justicia en México.

Elvis Alexis “N” había recibido una condena de más de 50 años en prisión en febrero del 2025 por el intento de feminicidio de su esposa; sin embargo, una reciente resolución judicial redujo la sentencia a 43 años y 8 meses en prisión.

Esta reducción de diez años en la sentencia de Elvis Alexis por tentativa de feminicidio de su esposa se dio debido a que; de acuerdo con la información que se conoce, la autoridad judicial determinó que existían presuntas inconsistencias en el procedimiento, peritaje y testimonios.

@cdp.noticias El juicio en contra de Elvis Alexis N en las instalaciones del Centro de Integración de Justicia en Coatzacoalcos se prolongará por horas incluso días, por lo que Janeth seguirá esperando la resolución del juez, a quien le exige aplicar la pena máxima por el delito de feminicidio en grado de tentativa. Con dificultades para caminar, acompañada de su madre, familiares, amigos y feministas, la joven de 33 años dijo que tiene graves secuelas a raíz de las puñaladas y el atropellamiento de quién fuera su esposo; está en un tratamiento médico por una infección en el estómago que posiblemente se pueda volver un cáncer, además que los doctores le advirtieron que no podrá tener hijos . #Coatza #Feminicidio #JusticiaParaJaneth ♬ sonido original - CDP NOTICIAS

El intento de feminicidio de Janeth en Coatzacoalcos

Janeth, una joven que entonces tenía 29 años de edad fue víctima de intento de feminicidio el 14 de marzo del 2021 por su pareja sentimental Elvis Alexis, quien comenzó a agredirla luego de molestarse durante una reunión con amigos.

De acuerdo con el testimonio de la víctima, Elvis “N” asfixió durante la noche a Janeth, y luego de que esta decidiera salir de su hogar tras ser amenazada de muerte por su entonces esposo, este la derribó y le dio puñaladas en el cuello, estómago y pierna.

Posteriormente Elvis se retiró al departamento al que recientemente se habían mudado, y mientras Janeth corría para pedir auxilio fue interceptaba por un automovil KIA color gris que era conducido por Elvis, quien aceleró para atropellarla.

Ficha de búsqueda de Elvis Alexis ı Foto: Redes Sociales

Janeth permaneció internada en el hospital de Coatzacoalcos dos meses debido a la gravedad de las heridas que el ataque de su entonces esposo le provocaron, y luego de una larga búsqueda de justicia, Elvis Alexis recibió una sentencia de 53 años 8 meses en prisión.

Se sabe que Elvis Alexis comenzó una nueva vida en California, pues antes de ser detenido y extraditado a México para comenzar su proceso penal en Veracruz este incluso enviaba dinero a su madre, quien aún residía en México.

Ficha de condena de Elvis Alexis "N" de la Fiscalía General del estado de Veracruz ı Foto: Redes Sociales

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