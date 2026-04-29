Detienen en Venezuela a Erika María ‘N’ por el feminicidio de Carolina Flores

El caso de Carolina Flores sigue con orden de aprehensión contra su suegra

Erika María “N”, presunta responsable del feminicidio de la exreina de belleza Carolina Flores Gómez, fue detenida en Venezuela tras permanecer prófuga de la justicia mexicana desde el pasado 15 de abril.

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) informó la captura de la mujer de 63 años, suegra de la joven de 27 asesinada a tiros al interior de un departamento en la opulenta colonia Polanco, alcaldía Miguel Hidalgo de la Ciudad de México.

De acuerdo con la institución capitalina, Érika María “N” fue ubicada y detenida por autoridades venezolanas luego de que, en coordinación con la Fiscalía General de la República (FGR), se gestionó una notificación roja de la Interpol.

La mujer permanece bajo custodia en el país sudamericano, mientras las autoridades mexicanas realizan las gestiones necesarias para su extradición al país.

Detenida en Venezuela probable responsable de feminicidio cometido en la alcaldía Miguel Hidalgo



La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (Fiscalía CDMX) informa que, en coordinación con autoridades de la República Bolivariana de Venezuela, fue detenida Erika María… pic.twitter.com/3TDW5dZGDT — Fiscalía CDMX (@FiscaliaCDMX) April 30, 2026

La FGJCDMX detalló que el feminicidio fue denunciado un día después de los hechos, el 16 de abril, y que el 17 de abril un juez de control libró una orden de aprehensión en contra de Erika María “N”.

Alejandro Sánchez Herrera, esposo de Carolina Flores e hijo de la presunta feminicida, esperó un día para realizar la denuncia porque, según el testimonio de su suegra, Reyna Gómez, “él se preocupó por el bebé” de ocho meses de la pareja.

Diez días después del feminicidio, el 25 de abril, familiares y amigos de la exreina de belleza se manifestaron en Ensenada, Baja California, para exigir justicia para Carolina Flores.

Movilización en Ensenada para exigir justicia por el feminicidio de Carolina Flores, el 25 de abril de 2026. ı Foto: Cuartoscuro

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el mundo. Recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

cehr