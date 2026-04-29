Coordinación es fundamental para el desarrollo de la sociedad, afirma Giovani Gutiérrez.

El alcalde de Coyoacán, Giovani Gutiérrez Aguilar, destacó que la coordinación entre los distintos órdenes de gobierno es fundamental para el desarrollo de la sociedad. Lo anterior, al acompañar a la Jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, en la presentación de los festivales futboleros.

Gutiérrez Aguilar destacó que el trabajo conjunto entre gobiernos permite impulsar políticas públicas en beneficio de la ciudadanía: “celebro estar trabajando de la mano con el Gobierno de la Ciudad de México, para hacer obra pública que perdura para siempre, y no nada más para cinco partidos de Copa del Mundo”.

En ese sentido, subrayó las acciones de rescate en escuelas, así como trabajos de repavimentación en vialidades como Rosa María Sequeira, Manuela Medina, Laura Méndez de Cuenca y Avenida de La Virgen.

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También destacó las mejoras en deportivos, gimnasios, albercas y mercados, labores que se realizan de manera coordinada para mejorar la calidad de vida de las familias coyoacanenses.

Asimismo, el alcalde celebró la política de recuperación de espacios públicos impulsada por la Jefa de Gobierno, como la rehabilitación de la cancha de la CTM Culhuacán, entregada este día. Al respecto, mencionó los avances en la rehabilitación de canchas por parte de la alcaldía Coyoacán: “le informo que de las 30 que nosotros quedamos en hacer, ya llevamos 22, y a finales de mayo tendremos las 30 que usted instruyó”.

Recibimos en Coyoacán a nuestra Jefa de Gobierno, @ClaraBrugadaM, para la presentación de “Festivales Futboleros”, rumbo al #Mundial 2026. #CoyoacánEsLaSede 🏟️✨ pic.twitter.com/b174J47N5x — Giovani Gutiérrez (@giogutierrezag) April 30, 2026

Por su parte, Clara Brugada Molina señaló que el Mundial se concibe como un evento incluyente: “un Mundial que no deja atrás a nadie, queremos que en estas canchas nuevas jueguen también las personas que tienen alguna discapacidad. Queremos un Mundial en el que no haya racismo, en el que no haya clasismo, en el que no haya machismo, queremos un Mundial donde se incluya a todas y a todos”.

La mandataria capitalina informó que en la Ciudad de México se realizarán festivales futboleros en 18 sedes; siete de ellas contarán con transmisiones durante los 39 días del Mundial, con todos los partidos, mientras que en las once sedes restantes se proyectarán únicamente los encuentros en los que participe la Selección Mexicana.

“Como decimos, no sólo se juega en la cancha, también se vive en las calles, siempre decimos otro Mundial es posible, un Mundial con derechos, con juego limpio y con sociedad justa, un Mundial que sale del estadio y entra a la ciudad”, apuntó Brugada.

Finalmente, el alcalde Giovani Gutiérrez reiteró el trabajo coordinado con el Gobierno de la Ciudad de México: “nos presentamos aquí nuevamente agarrados de la mano, diciéndote que este trabajo 24/7, teniendo el nuevo rostro que tiene Coyoacán, en conjunto con la Jefatura de Gobierno, hacen que tú junto con nosotros seamos imparables”.

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JVR