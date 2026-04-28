FGR activa la ficha roja contra suegra indiciada

La Fiscalía General de la República (FGR) pidió a Interpol la emisión de una ficha roja contra Erika María Herrera Coriand, señalada como probable responsable del feminicidio de Carolina Flores, exreina de belleza asesinada el 15 de abril en la Ciudad de México. La solicitud busca su localización y captura en cualquier país miembro para su eventual extradición.

Esta petición, enviada por la FGR a la Oficina de Asuntos Policiales Internacionales, tiene como objetivo activar los mecanismos de cooperación global para ubicar a la sospechosa. La ficha roja permite alertar a corporaciones de seguridad en más de 190 países sobre la búsqueda de la ex candidata a regidora de Ensenada.

Herrera Coriand permanece prófuga y es sospechosa de asesinar a Carolina Flores en su casa ubicada en la colonia Polanco. La mujer de 63 años era suegra de la víctima, a quien atacó con arma de fuego dentro de la vivienda.

La difusión de un video en redes sociales aportó un elemento clave a la investigación del feminicidio de Carolina Flores, al mostrar el momento de la agresión directa dentro del domicilio. El material capta el uso de un arma de fuego contra la víctima, lo que fortaleció la identificación de la principal sospechosa.

Autoridades centraron la atención en la ruta de escape de la sospechosa, ya que abandonó el inmueble minutos después del ataque, y habría salido de la zona por sus propios medios, lo que abrió líneas de investigación sobre posibles apoyos logísticos para evadir a la justicia.