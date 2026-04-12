Sheinbaum y Lorena Cuéllar inauguran en Tlaxcala el primer Polo de Desarrollo Económico para el Bienestar

De izq. a der.: la gobernadora Lorena Cuéllar y la Presidenta Claudia Sheinbaum.

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y la gobernadora Lorena Cuéllar Cisneros encabezaron la inauguración del primer Polo de Desarrollo Económico para el Bienestar (Podecobi) del país, en Huamantla, con lo que Tlaxcala se posiciona como referente de un modelo que comenzará a replicarse a nivel nacional.

“De Tlaxcala para todo México”, expresó Sheinbaum al reconocer que el modelo diseñado en la entidad permite que se generen condiciones para la inversión mediante la urbanización de predios, su asignación conforme al interés real de empresas y la reinversión de recursos para ampliar el desarrollo.

En su mensaje, la Presidenta subrayó que este proyecto confirma que en Tlaxcala hay resultados visibles, construidos con disciplina financiera y una visión clara de hacia dónde debe ir el desarrollo.

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“Sin recurrir al endeudamiento, el estado ha logrado fortalecer su presupuesto y dirigir los recursos hacia lo que verdaderamente importa: obras, servicios y bienestar para la gente” Claudia Sheinbaum, Presidenta de México



Al centro, la Presidenta Claudia Sheinbaum y la gobernadora Lorena Cuéllar. ı Foto: Cortesía

Por su parte, la gobernadora Lorena Cuéllar Cisneros afirmó que el Polo de Desarrollo de Huamantla representa un momento decisivo, al convertir a la entidad en la primera del país en materializar este instrumento del Plan México.

“Tlaxcala no solo se suma a la estrategia nacional, sino que la encabeza con hechos, demostrando que el desarrollo sí puede llegar a todos cuando se gobierna desde el territorio” Lorena Cuéllar, gobernadora de Tlaxcala



Claudia Sheinbaum reconoció la capacidad de trabajo, la creatividad y la visión del gobierno del Estado para impulsar un modelo que hoy comienza a tomar forma como política pública nacional.

La mandataria federal indicó que lo que se construye en Tlaxcala no es un proyecto aislado, sino una ruta que será replicada en distintas regiones del país bajo una lógica de bienestar compartido.

El Polo de Desarrollo de Huamantla, inaugurado este domingo 12 de abril. ı Foto: Cortesía

En ese mismo sentido, la gobernadora Lorena Cuéllar sostuvo que el estado asume con responsabilidad el papel de ser referencia nacional, al demostrar que la inversión, la infraestructura y el servicio público pueden traducirse en oportunidades reales para las familias.

Bajo esta lógica, el Podecobi de Huamantla sintetiza una nueva forma de hacer política económica. Son 53 hectáreas completamente urbanizadas, con infraestructura lista para recibir inversión: energía, agua, conectividad y servicios integrales que facilitan la instalación de empresas y generan condiciones reales para el empleo.

El modelo parte de la premisa de que el Estado construye condiciones, a través del desarrollo de predios y su asignación conforme al interés real de inversión, se crea un mecanismo que permite reinvertir y ampliar el crecimiento, dando paso a un desarrollo ordenado que impacta directamente en la vida de las personas.

En este marco, la Presidenta Claudia Sheinbaum explicó que esta estrategia forma parte del Plan México, donde el crecimiento económico no se mide solo en cifras, sino en bienestar tangible.

Por ello, el modelo incorpora vivienda, servicios de salud, educación y comunidad, entendiendo que el desarrollo verdadero es aquel que se vive todos los días.

Polo de Desarrollo Económico para el Bienestar en Huamantla, Tlaxcala. ı Foto: Cortesía

El Polo de Huamantla proyecta más de 540 millones de dólares en inversión privada y la generación de más de seis mil empleos, reflejando la confianza del sector productivo en Tlaxcala.

A ello se suma la expansión ya en marcha que anunció la gobernadora Lorena Cuéllar con un segundo terreno prácticamente comprometido y la proyección de un tercero que permitiría alcanzar 96.2 hectáreas en total, con alta demanda de inversionistas .

En su intervención, el secretario de Economía, Marcelo Ebrard Casaubón, destacó que el Polo de Desarrollo Económico para el Bienestar en Huamantla se concretó en tiempo récord, al subrayar que un parque industrial de esta magnitud suele tardar en promedio hasta dos años en construirse.

Señaló que este avance responde a la voluntad y capacidad de organización del gobierno estatal, lo que coloca a Tlaxcala como ejemplo nacional en la implementación de este modelo y afirmó que el impacto de este proyecto permitirá acelerar los tiempos de desarrollo en otros polos del país, al grado de que al menos cinco gobernadores ya han manifestado su decisión de agilizar sus procesos tras los resultados alcanzados en la entidad.

Ebrard Casaubón precisó con la participación de empresas nacionales y extranjeras de sectores como el automotriz, alimentario y metalmecánico el Podecobi de Huamantla impulsará el crecimiento de esta región. Añadió que los terrenos ya fueron adquiridos por las compañías, que serán responsables del desarrollo de sus propias naves industriales, en un esquema que permite dinamizar la inversión de manera inmediata.

El funcionario federal destacó que este tipo de proyectos forman parte de una visión estratégica nacional impulsada por la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, quien diseñó el modelo de polos de desarrollo, definió sus esquemas de organización e impulsó incentivos fiscales para atraer inversión productiva al país.

El titular de la Secretaría de Desarrollo Económico de Tlaxcala, Javier Marroquín Calderón, afirmó que Tlaxcala es el primer estado en cumplir el compromiso asumido el 28 de julio de 2025, al entregar en tiempo el Polo de Desarrollo Económico para el Bienestar con una extensión inicial de 53 hectáreas, ampliadas con 7.8 hectáreas adicionales para alcanzar un total cercano a 60 hectáreas.

El proyecto cuenta con la totalidad de sus espacios colocados y destacó que en apenas siete meses se logró levantar la obra en coordinación con los tres niveles de gobierno. Además, presentó a los grupos empresariales participantes, como Velvevox, El Charrito y Sonavox, entre otros.

cehr