Despiden a Henry, menor fallecido tras incendio en una tienda en el Edomex

Familiares, amigos y vecinos despiden a Henry, el niño de dos años que perdió la vida tras permanecer hospitalizado durante más de un mes por las graves quemaduras que sufrió en un incendio registrado en una tienda en Valle de Chalco, Estado de México.

El cuerpo del menor fue trasladado a su vivienda en la comunidad de San Miguel Xico, donde se lleva a cabo un velorio de carácter privado, según informaron sus seres queridos. La llegada de los restos generó un ambiente de duelo entre quienes siguieron de cerca su estado de salud desde el día del incidente.

Henry falleció el pasado domingo luego de permanecer más de un mes internado en el Instituto Nacional de Rehabilitación, en la Ciudad de México. Durante ese tiempo, fue sometido a diversos procedimientos médicos tras presentar quemaduras en el 80% de su cuerpo.

El hecho que derivó en su hospitalización ocurrió el 22 de febrero, cuando el menor se encontraba junto a su padre en una tienda de la cadena 3B, ubicada en la colonia San Miguel Xico. De acuerdo con los reportes, un grupo de personas lanzó bombas molotov y roció combustible para provocar un incendio en el establecimiento.

“Que pague la persona que hizo esto” reclama el tío de Henry tras la muerte del menor, quien falleció por lesiones graves sufridas durante los hechos violentos registrados en Valle de Chalco, en medio de disturbios posteriores a la muerte de “El Mencho”.



📹@Azteca pic.twitter.com/e5cZUNzUG8 — Azucena Uresti (@azucenau) April 14, 2026

El ataque se registró en medio de una jornada de disturbios en diversas partes del país, tras hechos relacionados con Nemesio Oseguera Cervantes, conocido como “El Mencho”.

Por estos hechos, la Fiscalía General de Justicia del Estado de México informó la detención de cuatro personas, entre ellas un menor de edad, presuntamente vinculadas con el incendio.

Tras ser entregados a su familia, los restos del menor fueron llevados inicialmente a una funeraria en la alcaldía Cuauhtémoc, para posteriormente ser trasladados a su hogar en Valle de Chalco.

En el lugar, vecinos y allegados se reunieron para acompañar a la familia en este momento, luego de semanas en las que mantuvieron la esperanza de su recuperación.

Los días de batalla terminaron para Henry, el pequeño que sufrió quemaduras en el 80% de su cuerpo luego de que hombres encapuchados incendiaron una tienda 3B en Valle de Chalco, #Edomex. Vecinos y familiares llegaron a despedir a Henry con flores blancas: pic.twitter.com/skI6hg84DU — Nacho Lozano (@nacholozano) April 14, 2026

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LMCT