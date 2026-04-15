Inician construcción de Planta de Tratamiento de Aguas Residuales en Asunción Ixtaltepec, Oaxaca.

Para responder a una demanda que fue ignorada por administraciones anteriores, el Gobierno de Oaxaca a través de la Comisión Estatal del Agua para el Bienestar (Ceabien), puso en marcha la construcción de una Planta de Tratamiento de Aguas Residuales en el municipio Asunción Ixtaltepec, región Istmo de Tehuantepec.

Esta obra beneficiará a más de 7 mil 600 habitantes, la cual contará con tecnología moderna y una capacidad para tratar 18 litros por segundo; además tendrá procesos eficientes que garantizarán su funcionamiento integral y sostenible.

Durante su participación, el titular de la Ceabien, Neftalí Amigdael López Hernández resaltó que este arranque no solo representa infraestructura digna, sino un acto de justicia social.

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“Es una acción que marca un antes y un después para este municipio, buscamos llevar dignidad, bienestar y un mejor futuro para las familias de Ixtaltepec haciendo lo que nunca antes se había hecho”, concluyó.

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JVR