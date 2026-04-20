VIDEO de la balacera en Teotihuacán muestra terror en zona arqueológica

En un momento de terror para turistas y transeúntes, la tarde del lunes 20 de abril se registró un ataque armado en la zona arqueológica de Teotihuacán, en el Estado de México, uno de los puntos más visitados en la zona centro del país.

De manera preliminar se reportaron al menos dos personas muertas, incluido el tirador, y tres lesionados, quienes reciben atención médica pertinente. La otra persona fallecida es una mujer de nacionalidad canadiense.

La noticia generó alarma a nivel nacional y se dio a conocer a través de videos que circularon en redes sociales, en donde se atestigua el terror que vivieron los presentes y se escuchan las detonaciones.

Así fue la balacera en Teotihuacán que dejó al menos 2 muertos, en VIDEO

En redes sociales se difundieron videos de las detonaciones de arma de fuego que se registraron el lunes 20 de abril en la zona arqueológica de Teotihuacán, con lo que la noticia se difundió rápidamente.

En una grabación, se aprecia una toma panorámica de las pirámides, donde se escuchan las detonaciones de arma de fuego y un grito de: “¡Llamen a la policía!”. Se mira cómo algunos turistas caminan por la escena, algunos desapercibidos, otros con gesto de susto.

🚨Momentos de desesperación en la zona arqueológica de Teotihuacán, Edomex



Así narran los testigos la balacera de hace unos instantes. 👇🏼



📹@NoticiasImagen pic.twitter.com/UmLYntxA8w — Azucena Uresti (@azucenau) April 20, 2026

Mientras que, en otra grabación, un narrador graba una de las pirámides donde, se presume, se posó el tirador, y narra que en ese momento se registraban detonaciones de arma de fuego.

Los videos circularon rápidamente por medios digitales y provocaron alarma entre los usuarios, ante una situación atípica en uno de los centros turísticos más concurridos del centro de México.

🚨 Se reportan detonaciones dentro de Teotihuacán, además de presencia de gente armada.pic.twitter.com/JRh4aCX7jk — Azucena Uresti (@azucenau) April 20, 2026

¿Qué se sabe del tiroteo en Teotihuacán?

Ante la difusión de los hechos, el Gabinete de Seguridad de México emitió un comunicado en donde aseguró que desplegó un operativo para atender la denuncia por detonaciones de arma de fuego.

Aseguró que, por estos hechos, murió una mujer de nacionalidad canadiense mientras que el tirador se quitó la vida. Otras tres personas resultaron lesionadas y fueron trasladadas a hospitales.

Derivado de un operativo de la Secretaría de Seguridad del Estado de México y la Guardia Nacional, se aseguró un arma de fuego, un arma blanca y cartuchos útiles.

El Gabinete de Seguridad enfatizó que colabora en las investigaciones para esclarecer los hechos.

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

am