Caen delitos en Juchitán tras operativo estatal y federal

El gobernador Salomón Jara Cruz encabezó la presentación de resultados del Plan Juchitán en el Istmo de Tehuantepec.

El Gobernador Salomón Jara Cruz presentó los resultados y avances del Operativo “Plan Juchitán para la Paz, la Justicia y el Bienestar”, una estrategia integral implementada en coordinación con el Gobierno de México para fortalecer la seguridad, recuperar espacios públicos y renovar la confianza ciudadana.

Durante la conferencia de prensa, el mandatario estatal destacó que la coordinación con el Gobierno Federal ha sido fundamental para atender los desafíos en materia de seguridad en esta región del Istmo de Tehuantepec.

Asimismo, recalcó que su administración continuará redoblando esfuerzos para fortalecer la seguridad y atender las causas que generan violencia. “Seguiremos recuperando espacios públicos y renovando la confianza ciudadana; de la mano de todos los sectores vamos a seguir trabajando sin descanso”, expresó.

Autoridades estatales y federales reportaron el aseguramiento de armamento, vehículos y sustancias ilícitas en la región. ı Foto: Gobierno Oaxaca

Por su parte, el Fiscal General del Estado de Oaxaca, José Bernardo Rodríguez Alamilla, informó que como parte de este plan se han detenido a 66 personas y realizado 25 cateos, lo que ha permitido una reducción del 69 por ciento en víctimas de homicidios dolosos y un 46 por ciento menos en delitos de alto impacto.

En su oportunidad, el Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Félix Quiroz Javier dio a conocer parte de los resultados operativos, entre ellos el aseguramiento de 49 vehículos, armamento diverso incluyendo armas cortas y largas, cartuchos y cargadores, así como diversas sustancias ilícitas como cristal, cocaína y marihuana.

La titular de la Secretaría de Movilidad (Semovi), Yesenia Nolasco Ramírez, informó que en materia de regulación del transporte se supervisaron 5 mil 530 mototaxis y 382 taxis mediante 102 puntos de revisión y 97 operativos implementados en la zona.

Asimismo, que se realizaron 39 mesas de trabajo con organizaciones del municipio, logrando que 99 sitios y agrupaciones, de un total de 141, firmaran el acuerdo de regulación, y se emitieron 569 licencias. También, del 11 de mayo al 15 de junio estarán habilitadas 15 ventanillas para emitir las licencias y del 01 al 30 de junio se realizará una jornada para expedir carta de antecedentes no penales.

El titular de la Secretaría de Gobierno, Jesús Romero López afirmó que, para continuar atendiendo las causas del Plan Juchitán, 19 instituciones del Gobierno del Estado iniciarán cerca de 40 acciones casa por casa mediante políticas sociales como Tarjeta Joven, Mi Primera Chamba, Cayapadu Lii, Caravana Estatal de Salud Ve´e tata, la Regularización de la Tenencia de la Tierra, Jornadas sin Drogas, Salvas Tu Vida, entre otros.

Afirmó que estas acciones han permitido a Oaxaca avanzar en el índice nacional de paz; mientras en 2022 cuando se recibió la administración estatal la entidad estaba estancada en el lugar 15, en 2026 se avanzó 7 lugares, hasta el lugar 8.

En materia de Interculturalidad informó que ha realizado más de 65 espacios para la recuperación del zapoteco con la participación de más de mil 500 personas, fortaleciendo la identidad cultural y la cohesión social en la región.

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