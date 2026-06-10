Morena dice tener prueba de QRgate en las elecciones

LA PRESIDENTA nacional de Morena, Ariadna Montiel, insistió ayer en una presunta operación de compra masiva de votos por parte del PRI durante la jornada electoral en Coahuila, mediante un esquema que habría usado códigos QR para controlar y coaccionar el sufragio de los ciudadanos.

En conferencia de prensa, la dirigente aseguró que su partido cuenta con evidencia documental, videos y registros de un sistema de seguimiento de votantes que, afirmó, fue utilizado para garantizar el voto a favor del PRI, en el que define como QRgate. Dijo que la información fue proporcionada por un militante priista y será presentada ante la autoridad electoral para que se investiguen los hechos.

El Tip: LA SESIÓN del Congreso de Coahuila fue suspendida ayer luego de que el diputado Antonio Flores se negara a abandonar el recinto tras ser suspendido por faltas.

Montiel comparó esta presunta estrategia con mecanismos utilizados en procesos electorales pasados, particularmente durante la elección presidencial de 2012, cuando se denunciaron esquemas vinculados con las tarjetas Monex y Soriana. En esta ocasión, señaló, la operación habría evolucionado mediante el uso de herramientas tecnológicas como códigos QR.

La dirigente también denunció una serie de actos que calificó como arbitrarios e ilegales durante la jornada electoral. Indicó que diputadas y diputados federales de su movimiento fueron retenidos por autoridades estatales, situación que, aseguró, se prolongó durante varias horas.

500 pesos pagó el PRI a los votantes, según Morena

Ayer, el diputado local petista de Coahuila Antonio Flores denunció que él y su hermana, la exalcaldesa de Múzquiz Tania Flores, fueron detenidos ilegalmente y golpeados, en acciones derivadas de una “persecución política en su contra”.

En una transmisión en redes, el legislador dijo que la detención ocurrió ayer por la madrugada, cuando policías estatales los obligaron a bajar de su vehículo.

Por su parte, el fiscal general del estado, Federico Fernández, indicó que la detención y posterior liberación de los hermanos Antonio y Tania Flores no obedeció a motivos electorales, sino a que presuntamente no acataron una orden de revisión en un filtro de seguridad.