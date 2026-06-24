Identifican a 251 víctimas del crematorio Plenitud

LA FISCALÍA General del Estado de Chihuahua informó que fueron identificados 251 de los 386 cuerpos apilados y localizados el pasado 26 de junio de 2025 en el crematorio Plenitud, aun cuando las familias habían pagado por el servicio.

Ye notificó a 250 familias y se entregaron 247 cuerpos, puntualizaron en conferencia de prensa, las autoridades y detallaron las acciones multidisciplinarias que se han realizado desde cada área involucrada.

El Tip: se han presentado más de 150 denuncias contra funerarias que subcontrataron al crematorio.

Ezequiel Montoya, coordinador de la Unidad Especializada en la Investigación de Delitos contra la Paz, Seguridad de las Personas y la Fe Pública, informó sobre las solicitudes de órdenes de aprehensión de los imputados José Luis A. C., quien aparece como propietario del crematorio, así como de Facundo Teófilo M. R., quien laboraba en el lugar y que posteriormente falleció en octubre de 2025, mientras enfrentaban el proceso judicial correspondiente. Detalló que José Luis A C cuenta con solicitud de ficha roja para lograr su captura.

Por su parte, Alma Vázquez, Coordinadora General de Ministerios Públicos de la Fiscalía de Distrito Zona Norte, informó sobre las posibles faltas administrativas de servidores públicos de distintas dependencias en relación a este hecho.

Alejandra López, titular de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas del Estado (CEAVE), destacó que los familiares han recibido atención psicológica y acompañamiento durante todo el proceso de identificación y hasta la entrega del cuerpo de su ser querido.